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    РПЛ опубликовала календарь с 11 по 18-й туры. «Сочи» и «Спартак» закроют первую часть сезона 13 декабря

    РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 18-й туры.

    В воскресенье, 24 октября, «Зенит» встретится со «Спартаком».

    Два заключительных тура первой части сезона пройдут в декабре. Календарный год закроется матчем «Сочи» – «Спартак», который состоится в понедельник, 13 декабря.

    Ранее РПЛ показала календарь на матчи с 7-го по 10-й туры.

    11-й тур

    16 октября (суббота)

    14:00 «Арсенал» – «Зенит»

    16:30 «Рубин» – «Локомотив»

    19:00 «Сочи» – «Ростов»

    19:00 «Спартак» – «Динамо»

    17 октября (воскресенье)

    14:00 «Урал» – ЦСКА

    16:30 «Крылья Советов» – «Нижний Новгород»

    16:30 «Химки» – «Ахмат»

    19:00 «Краснодар» – «Уфа»

    12-й тур

    22 октября (пятница)

    19:00 «Динамо» – «Химки»

    23 октября (суббота)

    14:00 «Нижний Новгород» – «Краснодар»

    16:30 «Ростов» – «Арсенал»

    19:00 ЦСКА – «Крылья Советов»

    24 октября (воскресенье)

    14:00 «Уфа» – «Рубин»

    16:30 «Ахмат» – «Урал»

    19:00 «Зенит» – «Спартак»

    25 октября (понедельник)

    19:00 «Локомотив» – «Сочи»

    13-й тур

    29 октября (пятница)

    19:00 «Зенит» – «Динамо»

    30 октября (суббота)

    14:00 «Рубин» – ЦСКА

    16:30 «Спартак» – «Ростов»

    19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

    19:00 «Нижний Новгород» – «Локомотив»

    31 октября (воскресенье)

    14:00 «Уфа» – «Ахмат»

    16:30 «Арсенал» – «Сочи»

    19:00 «Химки» – «Урал»

    14-й тур

    6 ноября (суббота)

    14:00 «Арсенал» – «Уфа»

    16:30 «Динамо» – «Краснодар»

    16:30 «Крылья Советов» – «Химки»

    19:00 «Сочи» – ЦСКА

    7 ноября (воскресенье)

    14:00 «Урал» – «Зенит»

    16:30 «Ростов» – «Рубин»

    19:00 «Ахмат» – «Нижний Новгород»

    19:00 «Спартак» – «Локомотив»

    15-й тур

    19 ноября (пятница)

    19:00 «Зенит» – «Нижний Новгород»

    20 ноября (суббота)

    14:00 «Крылья Советов» – «Урал»

    16:30 «Локомотив» – «Ахмат»

    19:00 «Краснодар» – «Спартак»

    21 ноября (воскресенье)

    14:00 ЦСКА – «Химки»

    14:00 «Ростов» – «Уфа»

    16:30 «Динамо» – «Арсенал»

    19:00 «Сочи» – «Рубин»

    16-й тур

    27 ноября (суббота)

    14:00 «Урал» – «Сочи»

    16:30 «Ахмат» – «Ростов»

    19:00 «Химки» – «Краснодар»

    28 ноября (воскресенье)

    14:00 «Нижний Новгород» – «Крылья Советов»

    16:30 «Рубин» – «Динамо»

    20:00 ЦСКА – «Зенит»

    29 ноября (понедельник)

    17:00 «Уфа» – «Спартак»

    19:00 «Арсенал» – «Локомотив»

    17-й тур

    3 декабря (пятница)

    19:00 «Зенит» – «Ростов»

    4 декабря (суббота)

    14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА

    17:00 «Спартак» – «Ахмат»

    19:00 «Локомотив» – «Урал»

    5 декабря (воскресенье)

    14:00 «Химки» – «Арсенал»

    16:30 «Нижний Новгород» – «Рубин»

    16:30 «Динамо» – «Уфа»

    19:00 «Сочи» – «Краснодар»

    18-й тур

    11 декабря (суббота)

    14:00 «Крылья Советов» – «Рубин»

    16:30 ЦСКА – «Арсенал»

    19:00 «Ростов» – «Урал»

    12 декабря (воскресенье)

    14:00 «Динамо» – «Зенит»

    16:30 «Ахмат» – «Химки»

    19:00 «Локомотив» – «Уфа»

    19:00 «Краснодар» – «Нижний Новгород»

    13 декабря (понедельник)

    19:00 «Сочи» – «Спартак»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 15:33
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +1760

      tarasofka 1 час назад

      что-то мне подсказывает, что к тому моменту хряки будут плестись в зоне вылета

      1
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      Рейтинг: +24920

      Боцман59rus 2 часа назад

      Сочи и Спартак закроют...
      _ я вот прям даже не против

      0
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      Рейтинг: +20794

      vladimir-7 > Боцман59rus 1 час назад

      Вот только между названиями команд надо бы убрать "и", а
      в конце последнего слова первой строки заменить "ю" на"е". И буду тоже не против.

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