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РПЛ опубликовала календарь с 11 по 18-й туры. «Сочи» и «Спартак» закроют первую часть сезона 13 декабря

10 сентября 2021, 15:33
3

РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 18-й туры.

В воскресенье, 24 октября, «Зенит» встретится со «Спартаком».

Два заключительных тура первой части сезона пройдут в декабре. Календарный год закроется матчем «Сочи» – «Спартак», который состоится в понедельник, 13 декабря.

Ранее РПЛ показала календарь на матчи с 7-го по 10-й туры.

11-й тур

16 октября (суббота)

14:00 «Арсенал» – «Зенит»

16:30 «Рубин» – «Локомотив»

19:00 «Сочи» – «Ростов»

19:00 «Спартак» – «Динамо»

17 октября (воскресенье)

14:00 «Урал» – ЦСКА

16:30 «Крылья Советов» – «Нижний Новгород»

16:30 «Химки» – «Ахмат»

19:00 «Краснодар» – «Уфа»

12-й тур

22 октября (пятница)

19:00 «Динамо» – «Химки»

23 октября (суббота)

14:00 «Нижний Новгород» – «Краснодар»

16:30 «Ростов» – «Арсенал»

19:00 ЦСКА – «Крылья Советов»

24 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Рубин»

16:30 «Ахмат» – «Урал»

19:00 «Зенит» – «Спартак»

25 октября (понедельник)

19:00 «Локомотив» – «Сочи»

13-й тур

29 октября (пятница)

19:00 «Зенит» – «Динамо»

30 октября (суббота)

14:00 «Рубин» – ЦСКА

16:30 «Спартак» – «Ростов»

19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»

19:00 «Нижний Новгород» – «Локомотив»

31 октября (воскресенье)

14:00 «Уфа» – «Ахмат»

16:30 «Арсенал» – «Сочи»

19:00 «Химки» – «Урал»

14-й тур

6 ноября (суббота)

14:00 «Арсенал» – «Уфа»

16:30 «Динамо» – «Краснодар»

16:30 «Крылья Советов» – «Химки»

19:00 «Сочи» – ЦСКА

7 ноября (воскресенье)

14:00 «Урал» – «Зенит»

16:30 «Ростов» – «Рубин»

19:00 «Ахмат» – «Нижний Новгород»

19:00 «Спартак» – «Локомотив»

15-й тур

19 ноября (пятница)

19:00 «Зенит» – «Нижний Новгород»

20 ноября (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Урал»

16:30 «Локомотив» – «Ахмат»

19:00 «Краснодар» – «Спартак»

21 ноября (воскресенье)

14:00 ЦСКА – «Химки»

14:00 «Ростов» – «Уфа»

16:30 «Динамо» – «Арсенал»

19:00 «Сочи» – «Рубин»

16-й тур

27 ноября (суббота)

14:00 «Урал» – «Сочи»

16:30 «Ахмат» – «Ростов»

19:00 «Химки» – «Краснодар»

28 ноября (воскресенье)

14:00 «Нижний Новгород» – «Крылья Советов»

16:30 «Рубин» – «Динамо»

20:00 ЦСКА – «Зенит»

29 ноября (понедельник)

17:00 «Уфа» – «Спартак»

19:00 «Арсенал» – «Локомотив»

17-й тур

3 декабря (пятница)

19:00 «Зенит» – «Ростов»

4 декабря (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА

17:00 «Спартак» – «Ахмат»

19:00 «Локомотив» – «Урал»

5 декабря (воскресенье)

14:00 «Химки» – «Арсенал»

16:30 «Нижний Новгород» – «Рубин»

16:30 «Динамо» – «Уфа»

19:00 «Сочи» – «Краснодар»

18-й тур

11 декабря (суббота)

14:00 «Крылья Советов» – «Рубин»

16:30 ЦСКА – «Арсенал»

19:00 «Ростов» – «Урал»

12 декабря (воскресенье)

14:00 «Динамо» – «Зенит»

16:30 «Ахмат» – «Химки»

19:00 «Локомотив» – «Уфа»

19:00 «Краснодар» – «Нижний Новгород»

13 декабря (понедельник)

19:00 «Сочи» – «Спартак»

Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Сочи Спартак
Комментарии (3)
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Боцман59rus
1631277680
Сочи и Спартак закроют... _ я вот прям даже не против
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portero
1631293180
в Сочи играть еще можно, а вот как в Самаре, Уфе .... Москве играть в декабре и конце ноября??? а главное это уже не футбол а покатушки на льду...
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