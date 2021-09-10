РПЛ опубликовала календарь с 11 по 18-й туры. «Сочи» и «Спартак» закроют первую часть сезона 13 декабря

РПЛ опубликовала расписание матчей с 11-го по 18-й туры.
В воскресенье, 24 октября, «Зенит» встретится со «Спартаком».
Два заключительных тура первой части сезона пройдут в декабре. Календарный год закроется матчем «Сочи» – «Спартак», который состоится в понедельник, 13 декабря.
Ранее РПЛ показала календарь на матчи с 7-го по 10-й туры.
11-й тур
16 октября (суббота)
14:00 «Арсенал» – «Зенит»
16:30 «Рубин» – «Локомотив»
19:00 «Сочи» – «Ростов»
19:00 «Спартак» – «Динамо»
17 октября (воскресенье)
14:00 «Урал» – ЦСКА
16:30 «Крылья Советов» – «Нижний Новгород»
16:30 «Химки» – «Ахмат»
19:00 «Краснодар» – «Уфа»
12-й тур
22 октября (пятница)
19:00 «Динамо» – «Химки»
23 октября (суббота)
14:00 «Нижний Новгород» – «Краснодар»
16:30 «Ростов» – «Арсенал»
19:00 ЦСКА – «Крылья Советов»
24 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Рубин»
16:30 «Ахмат» – «Урал»
19:00 «Зенит» – «Спартак»
25 октября (понедельник)
19:00 «Локомотив» – «Сочи»
13-й тур
29 октября (пятница)
19:00 «Зенит» – «Динамо»
30 октября (суббота)
14:00 «Рубин» – ЦСКА
16:30 «Спартак» – «Ростов»
19:00 «Краснодар» – «Крылья Советов»
19:00 «Нижний Новгород» – «Локомотив»
31 октября (воскресенье)
14:00 «Уфа» – «Ахмат»
16:30 «Арсенал» – «Сочи»
19:00 «Химки» – «Урал»
14-й тур
6 ноября (суббота)
14:00 «Арсенал» – «Уфа»
16:30 «Динамо» – «Краснодар»
16:30 «Крылья Советов» – «Химки»
19:00 «Сочи» – ЦСКА
7 ноября (воскресенье)
14:00 «Урал» – «Зенит»
16:30 «Ростов» – «Рубин»
19:00 «Ахмат» – «Нижний Новгород»
19:00 «Спартак» – «Локомотив»
15-й тур
19 ноября (пятница)
19:00 «Зенит» – «Нижний Новгород»
20 ноября (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Урал»
16:30 «Локомотив» – «Ахмат»
19:00 «Краснодар» – «Спартак»
21 ноября (воскресенье)
14:00 ЦСКА – «Химки»
14:00 «Ростов» – «Уфа»
16:30 «Динамо» – «Арсенал»
19:00 «Сочи» – «Рубин»
16-й тур
27 ноября (суббота)
14:00 «Урал» – «Сочи»
16:30 «Ахмат» – «Ростов»
19:00 «Химки» – «Краснодар»
28 ноября (воскресенье)
14:00 «Нижний Новгород» – «Крылья Советов»
16:30 «Рубин» – «Динамо»
20:00 ЦСКА – «Зенит»
29 ноября (понедельник)
17:00 «Уфа» – «Спартак»
19:00 «Арсенал» – «Локомотив»
17-й тур
3 декабря (пятница)
19:00 «Зенит» – «Ростов»
4 декабря (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – ЦСКА
17:00 «Спартак» – «Ахмат»
19:00 «Локомотив» – «Урал»
5 декабря (воскресенье)
14:00 «Химки» – «Арсенал»
16:30 «Нижний Новгород» – «Рубин»
16:30 «Динамо» – «Уфа»
19:00 «Сочи» – «Краснодар»
18-й тур
11 декабря (суббота)
14:00 «Крылья Советов» – «Рубин»
16:30 ЦСКА – «Арсенал»
19:00 «Ростов» – «Урал»
12 декабря (воскресенье)
14:00 «Динамо» – «Зенит»
16:30 «Ахмат» – «Химки»
19:00 «Локомотив» – «Уфа»
19:00 «Краснодар» – «Нижний Новгород»
13 декабря (понедельник)
19:00 «Сочи» – «Спартак»