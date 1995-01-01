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    На матч «Арсенал» – ЦСКА пустят до 6000 зрителей. Билеты – только вакцинированным или переболевшим ковидом

    «Арсенал» сообщил, что вместимость стадиона на матч седьмого тура РПЛ против ЦСКА будет увеличена по сравнению с предыдущими играми. На встречу арену можно будет заполнить на 60 процентов (шесть тысяч зрителей).

    «Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных от ковида болельщиков (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода).

    Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч «Арсенал» – ЦСКА без сертификата о вакцинации», – сообщили туляки.

    • Игра состоится 12 сентября.
    • Для главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича это будет 1-я встреча после возвращения в клуб.
    • Туляки идут в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Арсенала»

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    Сегодня, 18:03
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6959

      Fusballer 22 секунды назад

      Апартеид хороший.

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