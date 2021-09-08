На матч «Арсенал» – ЦСКА пустят до 6000 зрителей. Билеты – только вакцинированным или переболевшим ковидом

«Арсенал» сообщил, что вместимость стадиона на матч седьмого тура РПЛ против ЦСКА будет увеличена по сравнению с предыдущими играми. На встречу арену можно будет заполнить на 60 процентов (шесть тысяч зрителей).

«Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных от ковида болельщиков (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода).

Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч «Арсенал» – ЦСКА без сертификата о вакцинации», – сообщили туляки.