На матч «Арсенал» – ЦСКА пустят до 6000 зрителей. Билеты – только вакцинированным или переболевшим ковидом

«Арсенал» сообщил, что вместимость стадиона на матч седьмого тура РПЛ против ЦСКА будет увеличена по сравнению с предыдущими играми. На встречу арену можно будет заполнить на 60 процентов (шесть тысяч зрителей).
«Продажа билетов на матч с ЦСКА будет открыта только для вакцинированных от ковида болельщиков (не позднее года с даты второй прививки) и переболевших (не позднее полугода).
Владельцы сезонных абонементов могут посетить матч «Арсенал» – ЦСКА без сертификата о вакцинации», – сообщили туляки.
- Игра состоится 12 сентября.
- Для главного тренера «Арсенала» Миодрага Божовича это будет 1-я встреча после возвращения в клуб.
- Туляки идут в зоне вылета.
Источник: официальный сайт «Арсенала»