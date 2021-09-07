Прохин, Умяров, Марадишвили и Агаларов – в основе молодежной сборной России на матч с Мальтой

Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру второго тура отбора Евро-2023 против Мальты.
Россия: Бориско, Литвинов, Прохин, Степанов, Хлусевич, Боженов, Умяров, Пруцев, Марадишвили, Севикян, Агаларов.
- Россия примет Мальту на «Арене Химки».
- Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.
Стартовый состав молодежной сборной России на матч отборочного турнира ЧЕ-2023 против Мальты⠀#СборнаяРоссии #РоссияМальта pic.twitter.com/C9izG03sxv— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 7, 2021
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