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    Прохин, Умяров, Марадишвили и Агаларов – в основе молодежной сборной России на матч с Мальтой

    Стал известен стартовый состав молодежной сборной России на игру второго тура отбора Евро-2023 против Мальты.

    Россия: Бориско, Литвинов, Прохин, Степанов, Хлусевич, Боженов, Умяров, Пруцев, Марадишвили, Севикян, Агаларов.

    • Россия примет Мальту на «Арене Химки».
    • Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер РПЛ

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