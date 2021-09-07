Агент Миранчука: «Травма Антона оказалась в запущенном состоянии»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал комментарий по поводу медобследования своего клиента в Германии.
Ранее сообщалось, что у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения, вследствие чего он может пропустить от двух до шести месяцев.
«Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии.
Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать.
Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива», – сказал агент.
- Миранчук испытывает боль в левом бедре. Эта травма беспокоит его с января.
- В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 5 матчах.
Источник: «Чемпионат»