Агент Миранчука: «Травма Антона оказалась в запущенном состоянии»

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал комментарий по поводу медобследования своего клиента в Германии.

Ранее сообщалось, что у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения, вследствие чего он может пропустить от двух до шести месяцев.

«Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии.

Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать.

Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива», – сказал агент.