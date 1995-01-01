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    Агент Миранчука: «Травма Антона оказалась в запущенном состоянии»

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал комментарий по поводу медобследования своего клиента в Германии.

    Ранее сообщалось, что у футболиста выявлен частичный разрыв сухожилия и воспаление из-за отсутствия лечения, вследствие чего он может пропустить от двух до шести месяцев.

    «Повреждение, которое привело к данному развитию событий, было получено Антоном ранее. Сейчас оно просто оказалось в запущенном состоянии.

    Теперь возможно несколько вариантов развития событий, в том числе и консервативное лечение. О худшем варианте развития событий даже не хочется думать.

    Полную информацию о состоянии здоровья Антона и сроках должен сообщать клуб. Это их прерогатива», – сказал агент.

    • Миранчук испытывает боль в левом бедре. Эта травма беспокоит его с января.
    • В текущем сезоне хавбек сделал 1 ассист в 5 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:24
    Комментарии2
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      Рейтинг: +125

      Фантомас 67 22 минуты назад

      Переведут хорошего футболиста эти горе-эскулапы! Витю Файзулина угробили практически так же.

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      Рейтинг: +1057

      Enter2006 34 минуты назад

      А как частичный разрыв сухожилия не выявили своевременно? Есть же и КТ и МРТ и УЗИ. Или в Локо до сих пор пиявками лечат и кровопусканием?

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