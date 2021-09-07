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    У «Нижнего Новгорода» нет денег на зарплату Шапи

    Заместитель директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов отреагировал на информацию о желании клуба подписать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.

    «Мы бы с удовольствием арендовали Шапи, но основной вопрос в личных условиях. У нас в клубе нет таких финансов.

    Речь про зарплату игрока. Мы заинтересованы в Шапи, но никакой конкретики пока нет», – сказал Кудряшов.

    • Шапи – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
    • Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.

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    Источник: Sport24

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12787

      paracetamol 1 час назад

      Да его давно раскусили, однопланового. Бить с левой не дают, накрывают, а больше он ничего и не умеет. Сикилявочный больно!

      1
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      Рейтинг: +46531

      MaxRnD 2 часа назад

      У НН и так всё неплохо сбалансировано, так что Шапи в нынешнем его состоянии там избыточен

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