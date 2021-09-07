У «Нижнего Новгорода» нет денег на зарплату Шапи

Заместитель директора «Нижнего Новгорода» по трансферной политике Игорь Кудряшов отреагировал на информацию о желании клуба подписать нападающего «Краснодара» Магомеда-Шапи Сулейманова.
«Мы бы с удовольствием арендовали Шапи, но основной вопрос в личных условиях. У нас в клубе нет таких финансов.
Речь про зарплату игрока. Мы заинтересованы в Шапи, но никакой конкретики пока нет», – сказал Кудряшов.
- Шапи – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне он провел 4 матча. В двух последних играх РПЛ он остался в запасе.
- Контракт игрока с клубом истекает в июне 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 6 миллионов евро.
Источник: Sport24