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    Крал: «Переход из «Спартака» в «Вест Хэм» стал неожиданностью»

    Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал рассказал о переговорах по поводу его трансфера из «Спартака» в лондонский клуб.

    – Насколько неожиданным стал для тебя переход в последний день трансферного окна?

    – Честно говоря, я только за неделю до конца переходов в Европе узнал о реальном интересе «Вест Хэма», что они прислали официальное предложение в «Спартак».

    Хотя у меня все трансферы случались в последние минуты. Так что переход стал неожиданностью, но в этом нет ничего нового для меня.

    – Твое главное воспоминание о времени, проведенном в «Спартаке»?

    – У меня много прекрасных воспоминаний о «Спартаке». Конечно, не забуду, например, домашний матч с «Зенитом» на заполненном стадионе, когда фанаты приветствовали меня. Это было крутое начало.

    Помню сумасшедшую кубковую игру с ЦСКА, когда мы выиграли в концовке дополнительного времени, играя в меньшинстве...

    Могу вспоминать долго. Я счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России!

    • Крал выступал за «Спартак» с 2019 года.
    • Он провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
    • «Вест Хэм» арендовал чеха с правом выкупа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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