Крал: «Переход из «Спартака» в «Вест Хэм» стал неожиданностью»

Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал рассказал о переговорах по поводу его трансфера из «Спартака» в лондонский клуб.

– Насколько неожиданным стал для тебя переход в последний день трансферного окна?

– Честно говоря, я только за неделю до конца переходов в Европе узнал о реальном интересе «Вест Хэма», что они прислали официальное предложение в «Спартак».

Хотя у меня все трансферы случались в последние минуты. Так что переход стал неожиданностью, но в этом нет ничего нового для меня.

– Твое главное воспоминание о времени, проведенном в «Спартаке»?

– У меня много прекрасных воспоминаний о «Спартаке». Конечно, не забуду, например, домашний матч с «Зенитом» на заполненном стадионе, когда фанаты приветствовали меня. Это было крутое начало.

Помню сумасшедшую кубковую игру с ЦСКА, когда мы выиграли в концовке дополнительного времени, играя в меньшинстве...

Могу вспоминать долго. Я счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России!

Крал выступал за «Спартак» с 2019 года.

Он провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.

«Вест Хэм» арендовал чеха с правом выкупа.

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