Крал: «Переход из «Спартака» в «Вест Хэм» стал неожиданностью»

Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал рассказал о переговорах по поводу его трансфера из «Спартака» в лондонский клуб.
– Насколько неожиданным стал для тебя переход в последний день трансферного окна?
– Честно говоря, я только за неделю до конца переходов в Европе узнал о реальном интересе «Вест Хэма», что они прислали официальное предложение в «Спартак».
Хотя у меня все трансферы случались в последние минуты. Так что переход стал неожиданностью, но в этом нет ничего нового для меня.
– Твое главное воспоминание о времени, проведенном в «Спартаке»?
– У меня много прекрасных воспоминаний о «Спартаке». Конечно, не забуду, например, домашний матч с «Зенитом» на заполненном стадионе, когда фанаты приветствовали меня. Это было крутое начало.
Помню сумасшедшую кубковую игру с ЦСКА, когда мы выиграли в концовке дополнительного времени, играя в меньшинстве...
Могу вспоминать долго. Я счастлив, что имел шанс играть в самом большом клубе России!
- Крал выступал за «Спартак» с 2019 года.
- Он провел 60 матчей и сделал 6 ассистов.
- «Вест Хэм» арендовал чеха с правом выкупа.
Крал: «Взял бы с собой в Англию Рому Зобнина»