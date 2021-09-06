Крал: «Взял бы с собой в Англию Рому Зобнина»

Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал назвал игрока «Спартака», которого он хотел бы видеть в лондонской команде.

– Если бы можно было забрать с собой одного человека из «Спартака» в Англию, кто бы это был?

– Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, он игрок с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой.

Мы одинаково смотрим на многие вещи, поэтому на поле понимали друг друга с полуслова.