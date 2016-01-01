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    Крал: «Взял бы с собой в Англию Рому Зобнина»

    Новичок «Вест Хэма» Алекс Крал назвал игрока «Спартака», которого он хотел бы видеть в лондонской команде.

    – Если бы можно было забрать с собой одного человека из «Спартака» в Англию, кто бы это был?

    – Я бы взял Рому Зобнина. На мой взгляд, он игрок с большим опытом, у которого крепкий характер. Рома очень трудолюбив, его стиль игры похож на мой.

    Мы одинаково смотрим на многие вещи, поэтому на поле понимали друг друга с полуслова.

    • Крал и Зобнин вместе выступали за «Спартак» с 2019 по 2021 год.
    • «Вест Хэм» арендовал чеха с правом выкупа.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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