Sport24: «Зенит» подписал Крицюка, выбирая между ним и Беленовым

«Зенит» этим летом мог купить у «Уфы» вратаря Александра Беленова, сообщает Sport24.

По информации источника, 34-летний голкипер входил в шорт-лист «Зенита».

Руководство петербуржцев обсуждало возможный трансфер Беленова после очного матча с «Уфой» (1:1) 21 августа. Клуб из Башкирии был готов продать голкипера, но в итоге «Зенит» решил подписать Станислава Крицюка.