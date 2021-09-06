Sport24: «Зенит» подписал Крицюка, выбирая между ним и Беленовым

«Зенит» этим летом мог купить у «Уфы» вратаря Александра Беленова, сообщает Sport24.
По информации источника, 34-летний голкипер входил в шорт-лист «Зенита».
Руководство петербуржцев обсуждало возможный трансфер Беленова после очного матча с «Уфой» (1:1) 21 августа. Клуб из Башкирии был готов продать голкипера, но в итоге «Зенит» решил подписать Станислава Крицюка.
- Клуб из петербурга заключил контракт с 30-летним голкипером по схеме «1+1». Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
- Крицюк провел 6 матчей за «Жил Висенте» в этом сезоне, пропустил 4 гола.
- С 2016 по 2020 год Крицюк играл за «Краснодар».
Источник: Sport24