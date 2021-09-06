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    Sport24: «Зенит» подписал Крицюка, выбирая между ним и Беленовым

    «Зенит» этим летом мог купить у «Уфы» вратаря Александра Беленова, сообщает Sport24.

    По информации источника, 34-летний голкипер входил в шорт-лист «Зенита».

    Руководство петербуржцев обсуждало возможный трансфер Беленова после очного матча с «Уфой» (1:1) 21 августа. Клуб из Башкирии был готов продать голкипера, но в итоге «Зенит» решил подписать Станислава Крицюка.

    • Клуб из петербурга заключил контракт с 30-летним голкипером по схеме «1+1». Сумма трансфера – 4 миллиона евро.
    • Крицюк провел 6 матчей за «Жил Висенте» в этом сезоне, пропустил 4 гола.
    • С 2016 по 2020 год Крицюк играл за «Краснодар».

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 18:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +636

      Сергей Свояк 25 минут назад

      А ранее писали что сумма трансфера 2 млн.евро. Видимо ещё 2 ушло кому-то в карман, раз уже 4. Не удивительно даже. Если стадион столько строили и столько потратили, то и тут всего-лишь футболист и +2 млн.евро )))

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