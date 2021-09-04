Божович – об «Арсенале»: «Будто вернулся домой»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился эмоциями в связи со своим назначением.

«Вернулся с положительными чувствами. Я могу сказать, что как будто вернулся домой.

Здесь у меня много народа, с которым я был в очень хороших отношениях. Чувствую себя так, как будто и не уходил», – сказал черногорский специалист.