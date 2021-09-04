Божович – об «Арсенале»: «Будто вернулся домой»

Новый главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился эмоциями в связи со своим назначением.
«Вернулся с положительными чувствами. Я могу сказать, что как будто вернулся домой.
Здесь у меня много народа, с которым я был в очень хороших отношениях. Чувствую себя так, как будто и не уходил», – сказал черногорский специалист.
- Божович уже тренировал «Арсенал» с июня 2017-го по май 2018-го года.
- В пятницу он заключил с клубом двухлетний контракт.
- Он возглавил команду вместо Дмитрия Парфенова.
Источник: Ютуб-канал тульского «Арсенала»