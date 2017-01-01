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    Божович – об «Арсенале»: «Будто вернулся домой»

    Новый главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович поделился эмоциями в связи со своим назначением.

    «Вернулся с положительными чувствами. Я могу сказать, что как будто вернулся домой.

    Здесь у меня много народа, с которым я был в очень хороших отношениях. Чувствую себя так, как будто и не уходил», – сказал черногорский специалист.

    • Божович уже тренировал «Арсенал» с июня 2017-го по май 2018-го года.
    • В пятницу он заключил с клубом двухлетний контракт.
    • Он возглавил команду вместо Дмитрия Парфенова.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал тульского «Арсенала»

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    Сегодня, 18:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +935

      fhnv 2 часа назад

      Божович хоть раз в жизни один контракт до конца доработал или нет? Поработает пару месяцев и выгоняют,после опять зовут куда нибудь

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