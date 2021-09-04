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  • «Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

«Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

4 сентября 2021, 13:59
8

Центральный защитник «Галатасарая» Маркан заинтересовал «Краснодар».

По информации Fotomaç, российский клуб готов заплатить за игрока 8 миллионов евро.

Турки, в свою очередь, требуют за 25-летнего бразильца в полтора раза больше.

  • Рыночная стоимость Маркана – 12 миллионов евро.
  • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита».
  • Сейчас футболист отбывает 8-матчевую дисквалификацию за драку с одноклубником.

Источник: Fotomaç

Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Краснодар Галатасарай Маркао
Комментарии (8)
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Krasnodar 123
1630754034
Дайте им рыночную стоимость, пусть задавятся, защитник толковый очень нужен!
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fyuiop9
1630754879
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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Aldo.CSKA
1630755983
Горячий парень!))
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ruded
1630757377
Васин мог бы дешевле обойтись..
Ответить
portero
1630760889
Зачем придурок неуравновешенный ? Своего говна с понтами хватает..
Ответить
Форвард 79
1630764262
Я смотрю, им Вилены мало)))
Ответить
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