«Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

Центральный защитник «Галатасарая» Маркан заинтересовал «Краснодар».
По информации Fotomaç, российский клуб готов заплатить за игрока 8 миллионов евро.
Турки, в свою очередь, требуют за 25-летнего бразильца в полтора раза больше.
- Рыночная стоимость Маркана – 12 миллионов евро.
- Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита».
- Сейчас футболист отбывает 8-матчевую дисквалификацию за драку с одноклубником.
Источник: Fotomaç
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