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    «Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

    Центральный защитник «Галатасарая» Маркан заинтересовал «Краснодар».

    По информации Fotomaç, российский клуб готов заплатить за игрока 8 миллионов евро.

    Турки, в свою очередь, требуют за 25-летнего бразильца в полтора раза больше.

    • Рыночная стоимость Маркана – 12 миллионов евро.
    • Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Зенита».
    • Сейчас футболист отбывает 8-матчевую дисквалификацию за драку с одноклубником.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotomaç

    Спортивная турецкая газета, основанная в 1991 году. Тираж в текущем месяце составляет чуть более 74 тысяч экземпляров.

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    Сегодня, 13:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1244

      ruded 29 минут назад

      Васин мог бы дешевле обойтись..

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      Рейтинг: +1363

      PassCSKA 53 минуты назад

      Горячий парень!))

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      Рейтинг: +10

      fyuiop9 1 час назад

      Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа...
      Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче
      теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот
      king-ball.ru Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто
      он, я бы его сейчас отблагодарил.

      0
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      Рейтинг: +2127

      Krasnodar 123 1 час назад

      Дайте им рыночную стоимость, пусть задавятся, защитник толковый очень нужен!

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      Рейтинг: +1210

      Хейтер Аларм > Krasnodar 123 1 час назад

      Защитник-то хороший, но 1) у быков все легионерские места забиты, 2) этот маркано дрОчун тот еще

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