«Краснодар» готов заплатить 8 миллионов за защитника «Галатасарая» Маркана

Центральный защитник «Галатасарая» Маркан заинтересовал «Краснодар».

По информации Fotomaç, российский клуб готов заплатить за игрока 8 миллионов евро.

Турки, в свою очередь, требуют за 25-летнего бразильца в полтора раза больше.