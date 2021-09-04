Eurostavka: ЦСКА отказал «Рубину» в аренде Кучаева

«Рубин» хотел усилить состав полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.
По информации Eurostavka, казанский клуб делал предложение об аренде 23-летнего футболиста, однако получил отказ.
- В этом сезоне Кучаев поучаствовал в 5 матчах.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
- Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.
Источник: Eurostavka
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