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    Eurostavka: ЦСКА отказал «Рубину» в аренде Кучаева

    «Рубин» хотел усилить состав полузащитником ЦСКА Константином Кучаевым.

    По информации Eurostavka, казанский клуб делал предложение об аренде 23-летнего футболиста, однако получил отказ.

    • В этом сезоне Кучаев поучаствовал в 5 матчах.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до июня 2023 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 5 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1167

      Олег1204 1 час назад

      Если выберет бабло, пускай валит. Как показывает реальность Шатов, Круговой и тд, если так называемый футболист выбирает деньги или зенит, то значит что даже если он и был хорошим футболистом, то это скоро закончится.

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      Рейтинг: +245

      Solist345345 2 часа назад

      Чё-то пытаются разобрать ЦСКА. И у них получается, не смотря на этот отказ.

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