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  • Отец Влашича: «Зенит» в прошлом году предлагал за Николу 35 миллионов, ЦСКА отказал»

Отец Влашича: «Зенит» в прошлом году предлагал за Николу 35 миллионов, ЦСКА отказал»

3 сентября 2021, 19:53
5

Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал, что в прошлом году купить игрока у ЦСКА пытался «Зенит». В Санкт-Петербурге москвичам предлагали десятки миллионов евро.

«Купив Николу, «Вест Хэм» все сделал правильно, это успех их главного тренера Дэвида Мойеса. В прошлом году «Зенит» предлагал 35 миллионов евро, но ЦСКА отказал», – сказал Влашич-старший.

  • «Вест Хэм» купил Влашича за 30 миллионов евро.
  • Контракт рассчитан на 5 лет.
  • В ЦСКА хорват был 3 года.

Источник: net.hr
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Вест Хэм Влашич Никола
Комментарии (5)
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paracetamol
1630694904
Врет папаша, цену своему щенку набивает. Зенит отстой не берет!
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qawzsexdr
1630697775
Ну да, и Уфа за 30 , ещё и крылья но они за 20
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Hektor 84
1630704601
Конюшня закрывается
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САДЫЧОК
1630733966
Очень средний игрок ! Не знаю , что в нем ЦСКА видит ?! На Евро и в последнем матче с нашими он , вместе с номером 5 бородатым были худшими у хорватов !
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ilichkadr
1630737608
Во свисток отжигает!! Не думаю, что Гинер сбрендил.
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