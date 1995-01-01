Отец Влашича: «Зенит» в прошлом году предлагал за Николу 35 миллионов, ЦСКА отказал»

Бомбардир, опубликуйте речи Йошко Влашича про успех Вест Хэма по окончании сезона. Какое сейчас у них место? 2-ое? Посмотрим на турнирную таблицу АПЛ 23 мая 2022 года и послушаем папашу Влашича.
Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал, что в прошлом году купить игрока у ЦСКА пытался «Зенит». В Санкт-Петербурге москвичам предлагали десятки миллионов евро.
«Купив Николу, «Вест Хэм» все сделал правильно, это успех их главного тренера Дэвида Мойеса. В прошлом году «Зенит» предлагал 35 миллионов евро, но ЦСКА отказал», – сказал Влашич-старший.
- «Вест Хэм» купил Влашича за 30 миллионов евро.
- Контракт рассчитан на 5 лет.
- В ЦСКА хорват был 3 года.