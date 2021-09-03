Отец Влашича: «Зенит» в прошлом году предлагал за Николу 35 миллионов, ЦСКА отказал»

Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал, что в прошлом году купить игрока у ЦСКА пытался «Зенит». В Санкт-Петербурге москвичам предлагали десятки миллионов евро.

«Купив Николу, «Вест Хэм» все сделал правильно, это успех их главного тренера Дэвида Мойеса. В прошлом году «Зенит» предлагал 35 миллионов евро, но ЦСКА отказал», – сказал Влашич-старший.