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    Отец Влашича: «Зенит» в прошлом году предлагал за Николу 35 миллионов, ЦСКА отказал»

    Йошко Влашич, отец полузащитника «Вест Хэма» Николы Влашича, рассказал, что в прошлом году купить игрока у ЦСКА пытался «Зенит». В Санкт-Петербурге москвичам предлагали десятки миллионов евро.

    «Купив Николу, «Вест Хэм» все сделал правильно, это успех их главного тренера Дэвида Мойеса. В прошлом году «Зенит» предлагал 35 миллионов евро, но ЦСКА отказал», – сказал Влашич-старший.

    • «Вест Хэм» купил Влашича за 30 миллионов евро.
    • Контракт рассчитан на 5 лет.
    • В ЦСКА хорват был 3 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: net.hr

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    Сегодня, 19:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1827

      Радио1000шумеров 1 час назад

      Бомбардир, опубликуйте речи Йошко Влашича про успех Вест Хэма по окончании сезона. Какое сейчас у них место? 2-ое? Посмотрим на турнирную таблицу АПЛ 23 мая 2022 года и послушаем папашу Влашича.

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