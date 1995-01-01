Лукашенко – о белорусском футболе: «Смотреть на это убожество недопустимо»

Мы в России на такое убожество уже давно смотрим. Но у нас почему-то никто не считает это недопустимым. У нас даже капитан сборной позволяет себе д*очить на всю страну, и ничего, всё нормально.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал уровень футбола в стране.
«Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо», – сказал Лукашенко.
- В четверг сборная Белоруссии проиграла Чехии (0:1) в 4-м туре отбора ЧМ-2022.
- Белорусские клубы не дошли до группового этапа еврокубков в этом сезоне.