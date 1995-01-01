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    Лукашенко – о белорусском футболе: «Смотреть на это убожество недопустимо»

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскритиковал уровень футбола в стране.

    «Смотреть на то убожество, которое сегодня демонстрирует футбол, недопустимо», – сказал Лукашенко.

    • В четверг сборная Белоруссии проиграла Чехии (0:1) в 4-м туре отбора ЧМ-2022.
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    Источник: «Белта»

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    Сегодня, 14:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: +748

      SuperNils 25 минут назад

      Мы в России на такое убожество уже давно смотрим. Но у нас почему-то никто не считает это недопустимым. У нас даже капитан сборной позволяет себе д*очить на всю страну, и ничего, всё нормально.

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