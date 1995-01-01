Вице-президент УЕФА – о зарплатах игроков «ПСЖ»: «Как клуб соблюдает ФФП? Я не знаю»

Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек не смог ответить на вопрос о соответствии летней трансферной кампании «ПСЖ» правилам финансового фейр-плей.

«Как «ПСЖ» соблюдает ФФП, оплачивая контракты Месси, Рамоса, Доннаруммы, Неймара и Мбаппе, отклоняя при этом предложение в 200 миллионов евро? Не знаю», – сказал Бонек.