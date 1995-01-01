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    Вице-президент УЕФА – о зарплатах игроков «ПСЖ»: «Как клуб соблюдает ФФП? Я не знаю»

    Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек не смог ответить на вопрос о соответствии летней трансферной кампании «ПСЖ» правилам финансового фейр-плей.

    «Как «ПСЖ» соблюдает ФФП, оплачивая контракты Месси, Рамоса, Доннаруммы, Неймара и Мбаппе, отклоняя при этом предложение в 200 миллионов евро? Не знаю», – сказал Бонек.

    • По информации Sky Sports, «Реал» предлагал за Мбаппе 220 миллионов евро.
    • Контракт форварда с «ПСЖ» истекает следующим летом, после чего он сможет уйти бесплатно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Futbol Arena

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    Сегодня, 21:45
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1580

      DMитрий 16 минут назад

      "Как клуб соблюдает ФФП? Я не знаю. Не отвлекайте меня дурацкими вопросами", - раздраженно ответил Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, пересчитывая взяточные деньги.

      0
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      Рейтинг: +253

      хряк СМ 18 минут назад

      А кто следит тогда за ФФП, за денежные знаки купили УЕФА с потрахами.

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      Рейтинг: +7345

      FanatSerj 38 минут назад

      Потому что ФФП это всё филькина грамота, только и могут что наказывать такие великие клубы как Ростов, да Краснодар, а то же да, они прям всю Европу с потрахами скупят ))))
      А так их даже Милан на Лозаннском шесте провернул, не говоря уже про МС.

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      Рейтинг: +7539

      playsh 38 минут назад

      Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек не знает...А финансовая политика клубов входит в его компетенцию?
      Играл,однако,Бонек в своё время очень достойно.Это я к тому,что работать он спустя рукава тоже наверняка не будет.

      1
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      Рейтинг: +10284

      BRO_football 42 минуты назад

      Не знает он... А может ПСЖ отстёгивает несколько десятков лямов УЕФА, чтобы те закрывали глаза на нарушение финансового фейр-плей?

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