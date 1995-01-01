"Как клуб соблюдает ФФП? Я не знаю. Не отвлекайте меня дурацкими вопросами", - раздраженно ответил Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек, пересчитывая взяточные деньги.
Вице-президент УЕФА Збигнев Бонек не смог ответить на вопрос о соответствии летней трансферной кампании «ПСЖ» правилам финансового фейр-плей.
«Как «ПСЖ» соблюдает ФФП, оплачивая контракты Месси, Рамоса, Доннаруммы, Неймара и Мбаппе, отклоняя при этом предложение в 200 миллионов евро? Не знаю», – сказал Бонек.
- По информации Sky Sports, «Реал» предлагал за Мбаппе 220 миллионов евро.
- Контракт форварда с «ПСЖ» истекает следующим летом, после чего он сможет уйти бесплатно.