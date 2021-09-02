Гризманн будет выступать за «Атлетико» под восьмым номером

Новичок «Атлетико» Антуан Гризманн выбрал себе игровой номер после возвращения в мадридский клуб.
Француз будет выступать за команду под восьмым номером.
Ранее нападающему принадлежала «семерка», однако сейчас она занята Жоау Фелишем.
- Гризманн перешел в «Атлетико» из «Барселоны» на правах аренды с обязательством выкупа за 40 миллионов евро.
- Он вернулся в команду из Мадрида спустя 2 года после ухода.
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Источник: Официальный твиттер «Атлетико»