Гризманн будет выступать за «Атлетико» под восьмым номером

Новичок «Атлетико» Антуан Гризманн выбрал себе игровой номер после возвращения в мадридский клуб.

Француз будет выступать за команду под восьмым номером.

Ранее нападающему принадлежала «семерка», однако сейчас она занята Жоау Фелишем.

Гризманн перешел в «Атлетико» из «Барселоны» на правах аренды с обязательством выкупа за 40 миллионов евро.

Он вернулся в команду из Мадрида спустя 2 года после ухода.