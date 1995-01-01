«Ростов» и «Химки» заинтересованы в аренде Мирзова

Поневоле жалеешь, что этот Мирзов не интостранец: сейчас бы ушёл - место для ТОЛКОВОГОО легионера освободилось бы.
Хотя, о чём это я?
Какого-такого ТОЛКОВОГО?
ХТО ж его найдёть-то, ТОЛКОВОГО???
Сейчас у клуба "Федуна-Заремы" руководство подбирается по принципу голой протекции.
Ничего более не нужно.
УСЕХ СО СТОЛЕТИЕМ НЕИЗВЕСТНО ЧЕГО. ((
Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов в ближайшие дни может сменить клуб. В его аренде заинтересованы «Ростов» и «Химки».
Трансферное окно открыто в России до 7 сентября.
- Мирзов уже выступал за оба указанных клуба.
- В прошлом сезоне в аренде в «Химках» игрок провел 17 матчей, забил 6 голов, сделал 2 результативные передачи.
- В текущем сезоне РПЛ Мирзов провел 6 матчей.