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    «Ростов» и «Химки» заинтересованы в аренде Мирзова

    Футболист «Спартака» Резиуан Мирзов в ближайшие дни может сменить клуб. В его аренде заинтересованы «Ростов» и «Химки».

    Трансферное окно открыто в России до 7 сентября.

    • Мирзов уже выступал за оба указанных клуба.
    • В прошлом сезоне в аренде в «Химках» игрок провел 17 матчей, забил 6 голов, сделал 2 результативные передачи.
    • В текущем сезоне РПЛ Мирзов провел 6 матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16605

      derrik2000 23 минуты назад

      Поневоле жалеешь, что этот Мирзов не интостранец: сейчас бы ушёл - место для ТОЛКОВОГОО легионера освободилось бы.
      Хотя, о чём это я?
      Какого-такого ТОЛКОВОГО?
      ХТО ж его найдёть-то, ТОЛКОВОГО???
      Сейчас у клуба "Федуна-Заремы" руководство подбирается по принципу голой протекции.
      Ничего более не нужно.

      УСЕХ СО СТОЛЕТИЕМ НЕИЗВЕСТНО ЧЕГО. ((

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