Гол Ионова в ворота «Рубина» – лучший в РПЛ в июле-августе

хммммм не очень много матчей видел, но и то в этих матчей были голы явно позрелищней, по красивее, покружнее и да лучшие.
Вингер «Краснодара» Алексей Ионов стал автором лучшего гола в РПЛ в июле-августе.
Он забил «Рубину» в матче 5-го тура. «Краснодар» победил со счетом 2:0.
Гол Алексея Ионова признан лучшим в первых шести турах #ТинькоффРПЛБолельщики проголосовали за гол Кристияна Бистровича, эксперты МАТЧ ТВ – за Даниила Уткина. Решающим стал голос экспертов РПЛ, которые выбрали гол Ионова в матче с «Рубином» #РПЛтопчик #ЛучшийГолМесяца pic.twitter.com/XZFvODJTa2— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) September 1, 2021