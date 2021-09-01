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    Гол Ионова в ворота «Рубина» – лучший в РПЛ в июле-августе

    Вингер «Краснодара» Алексей Ионов стал автором лучшего гола в РПЛ в июле-августе.

    Он забил «Рубину» в матче 5-го тура. «Краснодар» победил со счетом 2:0.

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    Источник: твиттер РПЛ

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7321

      FanatSerj 6 минут назад

      хммммм не очень много матчей видел, но и то в этих матчей были голы явно позрелищней, по красивее, покружнее и да лучшие.

      0
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      Рейтинг: +11749

      ilichkadr 1 час назад

      Несколько раз пересмотрел, но так и не понял за что и почему признан лучшим в первых шести турах!?

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