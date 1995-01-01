«Рубин»: «Хвича остается. Предложения от «Тоттенхэма» не поступило»

Походу пиар-компания по раскрутке игрока вскружила голову не покупателям , а самим продавцам. Как ещё объяснить ценник в 20 лямов ? Его и за половину никто не купит.
Он что зажигает в РПЛ или с поляками разницу сделал ?
Нет. Тогда за что платить ?
В " нашем сонном царстве" , каждый бегающий, кажется "электричкой" , но на фоне средней европейской команды ничем не выделяется.
Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит выступать за «Рубин». Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.
«Хвича едет в сборную и пока остается в «Рубине». Предложения от «Тоттенхэма» не поступило», – сказал Сайманов.
- «Рубин» и «Тоттенхэм» вели переговоры по грузинскому футболисту.
- Казанцы требовали за игрока 20 млн евро.
Агент Кварацхелии: «Хвича сменит команду с вероятностью 85-90%»