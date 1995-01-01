«Рубин»: «Хвича остается. Предложения от «Тоттенхэма» не поступило»

Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит выступать за «Рубин». Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

«Хвича едет в сборную и пока остается в «Рубине». Предложения от «Тоттенхэма» не поступило», – сказал Сайманов.

«Рубин» и «Тоттенхэм» вели переговоры по грузинскому футболисту.

Казанцы требовали за игрока 20 млн евро.

Агент Кварацхелии: «Хвича сменит команду с вероятностью 85-90%»