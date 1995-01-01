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    «Рубин»: «Хвича остается. Предложения от «Тоттенхэма» не поступило»

    Полузащитник Хвича Кварацхелия продолжит выступать за «Рубин». Об этом сообщил генеральный директор казанского клуба Рустем Сайманов.

    «Хвича едет в сборную и пока остается в «Рубине». Предложения от «Тоттенхэма» не поступило», – сказал Сайманов.

    • «Рубин» и «Тоттенхэм» вели переговоры по грузинскому футболисту.
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    Источник: РБК

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    Сегодня, 08:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +7497

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Походу пиар-компания по раскрутке игрока вскружила голову не покупателям , а самим продавцам. Как ещё объяснить ценник в 20 лямов ? Его и за половину никто не купит.
      Он что зажигает в РПЛ или с поляками разницу сделал ?
      Нет. Тогда за что платить ?
      В " нашем сонном царстве" , каждый бегающий, кажется "электричкой" , но на фоне средней европейской команды ничем не выделяется.

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