«Спартак» подтвердил возможный уход Крала в аренду в «Вест Хэм»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм» на правах аренды с правом выкупа за 14 миллионов евро.

«Клуб имеет предложения по трудоустройству некоторых футболистов. Тот вариант, о котором вы сказали, существует как одна из опций, хотя детали отличаются.

Но в любом случае официально мы обо всем сообщим на своих ресурсах», – сказал Зеленов.