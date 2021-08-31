«Спартак» подтвердил возможный уход Крала в аренду в «Вест Хэм»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм» на правах аренды с правом выкупа за 14 миллионов евро.
«Клуб имеет предложения по трудоустройству некоторых футболистов. Тот вариант, о котором вы сказали, существует как одна из опций, хотя детали отличаются.
Но в любом случае официально мы обо всем сообщим на своих ресурсах», – сказал Зеленов.
- Сейчас в «Спартаке» легионеров больше, чем вмещает заявка на РПЛ.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»