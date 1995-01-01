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    «Спартак» подтвердил возможный уход Крала в аренду в «Вест Хэм»

    Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника Алекса Крала в «Вест Хэм» на правах аренды с правом выкупа за 14 миллионов евро.

    «Клуб имеет предложения по трудоустройству некоторых футболистов. Тот вариант, о котором вы сказали, существует как одна из опций, хотя детали отличаются.

    Но в любом случае официально мы обо всем сообщим на своих ресурсах», – сказал Зеленов.

    • Сейчас в «Спартаке» легионеров больше, чем вмещает заявка на РПЛ.
    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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