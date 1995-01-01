«РБ-Спорт»: «Вест Хэм» арендует Крала у «Спартака» с правом выкупа за 14 миллионов

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал близок к переходу в «Вест Хэм».

По информации «РБ-Спорт», столичный клуб отдаст 23-летнего чеха в аренду «Вест Хэму» с необязательным правом выкупа за 14 миллионов евро.

Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» отказал английскому клубу в аренде Крала.