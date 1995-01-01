«РБ-Спорт»: «Вест Хэм» арендует Крала у «Спартака» с правом выкупа за 14 миллионов

Я бы предпочел избавится от Хендрикса , но видимо он нах... никому не нужен ((( , а место лега освобождать надо . 14 млн хорошая цена , но даже если не выкупят , пусть набирается опыта , игрок молодой , потенциал есть .
Полузащитник «Спартака» Алекс Крал близок к переходу в «Вест Хэм».
По информации «РБ-Спорт», столичный клуб отдаст 23-летнего чеха в аренду «Вест Хэму» с необязательным правом выкупа за 14 миллионов евро.
Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» отказал английскому клубу в аренде Крала.
- Сейчас в «Спартаке» легионеров больше, чем вмещает заявка на РПЛ.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.