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    «РБ-Спорт»: «Вест Хэм» арендует Крала у «Спартака» с правом выкупа за 14 миллионов

    Полузащитник «Спартака» Алекс Крал близок к переходу в «Вест Хэм».

    По информации «РБ-Спорт», столичный клуб отдаст 23-летнего чеха в аренду «Вест Хэму» с необязательным правом выкупа за 14 миллионов евро.

    Ранее «СЭ» сообщал, что «Спартак» отказал английскому клубу в аренде Крала.

    • Сейчас в «Спартаке» легионеров больше, чем вмещает заявка на РПЛ.
    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 12:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +27370

      VVM1964 1 час назад

      Я бы предпочел избавится от Хендрикса , но видимо он нах... никому не нужен ((( , а место лега освобождать надо . 14 млн хорошая цена , но даже если не выкупят , пусть набирается опыта , игрок молодой , потенциал есть .

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      Рейтинг: +2211

      Челнинец 2 часа назад

      А мертвый Хендрикс остаётся, и этот Кофрие будет провальным, один шлак

      0
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      Рейтинг: +318

      Sancho010365 2 часа назад

      Ну сегодня "хорошие" новости одна за другой и Крал и Влашич.

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      Рейтинг: +953

      Frankfurt Am Main > Sancho010365 2 часа назад

      Они что сговорились?

      1
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      Рейтинг: +89015

      zigbert > Sancho010365 34 минуты назад

      По Кралу пока официальных сообщений не было. Тут даже не знаешь радоваться или огорчаться. Очень неубедительно он начал новый сезон. Хотя молодым игрокам свойственна нестабильная игра.

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      Рейтинг: +20505

      vladimir-7 3 часа назад

      Трансферное окно скоро закрывается и Федун сейчас не будет Крала
      продавать, а вот зимой, может быть.

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