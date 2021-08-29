«СЭ»: «Спартак» отказал «Вест Хэму» в аренде Крала

«Вест Хэм» хотел арендовать полузащитника «Спартака» Алекса Крала, но получил отказ. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

Англичане предложили аренду с правом выкупа. Но выкуп активировался бы только при выполнении Кралом ряда задач в сезоне.

По мнению руководителей «Спартака», условия слишком трудноисполнимые. Клуб отказал «Вест Хэму».