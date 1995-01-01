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    «СЭ»: «Спартак» отказал «Вест Хэму» в аренде Крала

    «Вест Хэм» хотел арендовать полузащитника «Спартака» Алекса Крала, но получил отказ. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».

    Англичане предложили аренду с правом выкупа. Но выкуп активировался бы только при выполнении Кралом ряда задач в сезоне.

    По мнению руководителей «Спартака», условия слишком трудноисполнимые. Клуб отказал «Вест Хэму».

    • Сейчас в «Спартаке» легионеров больше, чем вмещает заявка на РПЛ.
    • В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:09
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8002

      САДЫЧОК 31 минуту назад

      Не тянет Крал !

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      Рейтинг: +14165

      Garrincha58 48 минут назад

      с нашими командами трудно договариваться что Зенит что ЦСКА да и Спартак частенько всем отказывает

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16414

      JTherry 1 час назад

      "по мнению руководителей «Спартака», условия слишком трудноисполнимые"
      ...Вест Хэм поставил задачу стать чемпионом или войти в шестерку лучших в АПЛ...) там все места расписаны вплоть до 7-го места, да и силенок у Вест Хэма маловато...

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