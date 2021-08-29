«СЭ»: «Спартак» отказал «Вест Хэму» в аренде Крала

«Вест Хэм» хотел арендовать полузащитника «Спартака» Алекса Крала, но получил отказ. Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
Англичане предложили аренду с правом выкупа. Но выкуп активировался бы только при выполнении Кралом ряда задач в сезоне.
По мнению руководителей «Спартака», условия слишком трудноисполнимые. Клуб отказал «Вест Хэму».
- Сейчас в «Спартаке» легионеров больше, чем вмещает заявка на РПЛ.
- В минувшем сезоне Крал сделал 5 ассистов в 30 матчах.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до июня 2024 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»