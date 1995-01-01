Влашич: «Сохраню ЦСКА в своем сердце. Это были потрясающие три года»

Профессионалом он себя напоследок явно НЕ показал. даже в текущей форме он был бы в цска лидером и железным игроком основы, чего не скажешь про вест хэм, там придется жестко впахивать, вобще леги после россии крайне редко показывают игру достойную денег за них уплаченных
Полузащитник Никола Влашич поделился эмоциями от перехода из ЦСКА в «Вест Хэм».
— Это были потрясающие три года. Я обрел много друзей, клуб стал для меня как семья. Но я хотел нового шага, новой возможности проверить свои силы в более сильном чемпионате.
В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ПФК ЦСКА. Мы пережили потрясающие моменты, которые я разделил с командой, с болельщиками, со всеми сотрудниками клуба.
— Чьей инициативой стал переход в «Вест Хэм»?
— «Вест Хэм» сделал предложение армейцам. Я сказал, что хотел бы перейти туда, потому что, как уже упомянул, мне нужен новый вызов. Руководство с пониманием отнеслось к этому, после чего прошли переговоры и состоялся трансфер. Я благодарен за все, что для меня сделал клуб за прошедшие три года.
— Нет сожаления, что трансфер состоялся в паузу на сборные, когда нет возможности попрощаться с болельщиками на ВЭБ Арене?
— Немного жаль, но, с другой стороны, я сохраню фанатов и клуб в своем сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этом стадионе!
Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, у меня мурашки по коже бежали!
— Будешь следить за красно-синими и поддерживать ПФК ЦСКА?
— Да, конечно! Буду стараться смотреть каждую игру, оставаться на связи с игроками и тренерским штабом.
- Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.
- Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
- В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
Журналист Романо: «Вест Хэм» заплатит ЦСКА 30+8 миллионов за Влашича