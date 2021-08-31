Влашич: «Сохраню ЦСКА в своем сердце. Это были потрясающие три года»

Полузащитник Никола Влашич поделился эмоциями от перехода из ЦСКА в «Вест Хэм».

— Это были потрясающие три года. Я обрел много друзей, клуб стал для меня как семья. Но я хотел нового шага, новой возможности проверить свои силы в более сильном чемпионате.

В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ПФК ЦСКА. Мы пережили потрясающие моменты, которые я разделил с командой, с болельщиками, со всеми сотрудниками клуба.

— Чьей инициативой стал переход в «Вест Хэм»?

— «Вест Хэм» сделал предложение армейцам. Я сказал, что хотел бы перейти туда, потому что, как уже упомянул, мне нужен новый вызов. Руководство с пониманием отнеслось к этому, после чего прошли переговоры и состоялся трансфер. Я благодарен за все, что для меня сделал клуб за прошедшие три года.

— Нет сожаления, что трансфер состоялся в паузу на сборные, когда нет возможности попрощаться с болельщиками на ВЭБ Арене?

— Немного жаль, но, с другой стороны, я сохраню фанатов и клуб в своем сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этом стадионе!

Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, у меня мурашки по коже бежали!

— Будешь следить за красно-синими и поддерживать ПФК ЦСКА?

— Да, конечно! Буду стараться смотреть каждую игру, оставаться на связи с игроками и тренерским штабом.

Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.

Он выступал за ЦСКА с 2018 года.

В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

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