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    Влашич: «Сохраню ЦСКА в своем сердце. Это были потрясающие три года»

    Полузащитник Никола Влашич поделился эмоциями от перехода из ЦСКА в «Вест Хэм».

    — Это были потрясающие три года. Я обрел много друзей, клуб стал для меня как семья. Но я хотел нового шага, новой возможности проверить свои силы в более сильном чемпионате.

    В футболе нужны новые вызовы, но это не меняет моих чувств к ПФК ЦСКА. Мы пережили потрясающие моменты, которые я разделил с командой, с болельщиками, со всеми сотрудниками клуба.

    — Чьей инициативой стал переход в «Вест Хэм»?

    — «Вест Хэм» сделал предложение армейцам. Я сказал, что хотел бы перейти туда, потому что, как уже упомянул, мне нужен новый вызов. Руководство с пониманием отнеслось к этому, после чего прошли переговоры и состоялся трансфер. Я благодарен за все, что для меня сделал клуб за прошедшие три года.

    — Нет сожаления, что трансфер состоялся в паузу на сборные, когда нет возможности попрощаться с болельщиками на ВЭБ Арене?

    — Немного жаль, но, с другой стороны, я сохраню фанатов и клуб в своем сердце. У меня осталось очень много хороших воспоминаний об этом стадионе!

    Хочу сказать огромное спасибо болельщикам, которые всегда нас поддерживали, на каждой выездной игре, даже в непростые времена пандемии. Когда фанаты скандировали мою фамилию, у меня мурашки по коже бежали!

    — Будешь следить за красно-синими и поддерживать ПФК ЦСКА?

    — Да, конечно! Буду стараться смотреть каждую игру, оставаться на связи с игроками и тренерским штабом.

    • Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.
    • Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
    • В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 11:36
    Комментарии2
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      Рейтинг: +879

      ab15488 2 минуты назад

      Профессионалом он себя напоследок явно НЕ показал. даже в текущей форме он был бы в цска лидером и железным игроком основы, чего не скажешь про вест хэм, там придется жестко впахивать, вобще леги после россии крайне редко показывают игру достойную денег за них уплаченных

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      Рейтинг: +21325

      bset 6 минут назад

      Отец своими комментарии смазал весь переход...

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