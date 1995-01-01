Журналист Романо: «Вест Хэм» заплатит ЦСКА 30+8 миллионов за Влашича

Уход Влашича хорошо скажется на материальном положении клуба и плохо скажется на качестве игры клуба. На нем держался смысл игры армейцев. Дай Бог найти достойную замену.
Полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм».
По информации журналиста Фабрицио Романо, столичный клуб получит 30 миллионов евро за 23-летнего хорвата плюс 8 миллионов в качестве бонусов.
- Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.
- Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
- В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист.