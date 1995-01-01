Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: слова философа или футболиста?
    Тест: слова философа или футболиста?
    2 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    3 Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?
    Тест: запрещено на «Матч ТВ» или нет?

    Журналист Романо: «Вест Хэм» заплатит ЦСКА 30+8 миллионов за Влашича

    Полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм».

    По информации журналиста Фабрицио Романо, столичный клуб получит 30 миллионов евро за 23-летнего хорвата плюс 8 миллионов в качестве бонусов.

    • Влашич подписал контракт с лондонским клубом на пять лет.
    • Он выступал за ЦСКА с 2018 года.
    • В новом сезоне хорват провел 5 матчей и сделал 1 ассист.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:25
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1766

      Январь 59 4 минуты назад

      Уход Влашича хорошо скажется на материальном положении клуба и плохо скажется на качестве игры клуба. На нем держался смысл игры армейцев. Дай Бог найти достойную замену.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    89007
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67397
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru