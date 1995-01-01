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    ⚡ Официально: Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм»

    ЦСКА объявил о переходе полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».

    23-летний хорват подписал контракт с лондонским клубом на пять лет. Сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за хавбека 27 миллионов евро.

    • Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года.
    • В новом сезоне он провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

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    Источник: официальный сайт ЦСКА

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    Сегодня, 11:07
    Комментарии7
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      Рейтинг: +20472

      vladimir-7 12 минут назад

      Теперь посмотрим как Влашич сыграет в сборной Хорватии и в
      Вест Хэме. А в ЦСКА теперь игроки раскрепощены от игры только
      на Влашича, новая схема игры команды должна измениться и Алексею Березуцкому есть над чем поработать, кроме этого освободилось место легионера в команде. С Гогуа решить бы вопрос.

      0
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      Рейтинг: +795

      vovan55 27 минут назад

      для себя сделал вывод - бразильцы более порядочны, чем европейцы...слово держат, более патриоты клуба за который играют...

      1
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      Рейтинг: +2373

      Аид666 > vovan55 15 минут назад

      Витиньо - исключение... хотя и Жо особо не страдал

      0
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      Рейтинг: +1189

      vmonomah17 38 минут назад

      От любви до ненависти олин шаг. Влашич переходил в клуб-претендент на чемпионство рпл и играющий в группе лч, а ушел из середняка рпл, который борется за попадание в лк/ле.

      2
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      Рейтинг: +21325

      bset 42 минуты назад

      Наконец-то. Только зачем на пять? Чтобы через сезон начать ныть, как ему плохо и что он хочет поскорее покинуть клуб?

      4
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      Рейтинг: +20472

      vladimir-7 > bset 3 минуты назад

      Папаня, Влашич-старший от радости чуть не обкакался,
      а через пару лет приползет в Россию на четвереньках и
      будет умалят, возьмите сынка в любой клуб РПЛ, в АПЛ
      ему плохо на лавке, а в другие клубы Европы его не берут.

      0
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      Рейтинг: +404

      kan85 49 минут назад

      Ну наконец-то!

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