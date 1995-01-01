⚡ Официально: Влашич перешел из ЦСКА в «Вест Хэм»

Теперь посмотрим как Влашич сыграет в сборной Хорватии и в
Вест Хэме. А в ЦСКА теперь игроки раскрепощены от игры только
на Влашича, новая схема игры команды должна измениться и Алексею Березуцкому есть над чем поработать, кроме этого освободилось место легионера в команде. С Гогуа решить бы вопрос.
ЦСКА объявил о переходе полузащитника Николы Влашича в «Вест Хэм».
23-летний хорват подписал контракт с лондонским клубом на пять лет. Сообщалось, что «Вест Хэм» заплатит за хавбека 27 миллионов евро.
- Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года.
- В новом сезоне он провел 5 матчей и сделал 1 ассист.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.