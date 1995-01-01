Кофрие: «Спартак» – большой клуб с богатым прошлым»

"Спартак» – большой клуб с богатым прошлым" И с непредсказуемым настоящим)
Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился эмоциями от перехода. Бельгийца купили у «Сент-Труйдена».
«Спартак» – большой клуб с богатым прошлым. Я рад быть здесь!» – сказал Кофрие.
- «Спартаку» предстоит освободить 1 легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
- Кофрие – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
- Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.
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