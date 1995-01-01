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    Кофрие: «Спартак» – большой клуб с богатым прошлым»

    Защитник «Спартака» Максимилиано Кофрие поделился эмоциями от перехода. Бельгийца купили у «Сент-Труйдена».

    «Спартак» – большой клуб с богатым прошлым. Я рад быть здесь!» – сказал Кофрие.

    • «Спартаку» предстоит освободить 1 легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
    • Кофрие – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Сегодня, 10:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +9802

      NewLife 24 минуты назад

      "Спартак» – большой клуб с богатым прошлым" И с непредсказуемым настоящим)

      0
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      Рейтинг: +5589

      порт 32 минуты назад

      Не то время ты выбрал для перехода.

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