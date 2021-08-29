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    Защитник Кофрие перешел из «Сент-Труйдена» в «Спартак»

    Как и ожидалось, бельгийский защитник Максимилиано Кофрие перешел в «Спартак». Его купили у «Сент-Труйдена».

    «После успешного прохождения углубленного медицинского обследования Кофрие подписал долгосрочный контракт со «Спартаком». Он будет выступать за красно-белых под третьим номером.

    Добро пожаловать, Максимилиано!» – написал «Спартак».

    • «Спартаку» предстоит освободить одно легионерское место в заявке на РПЛ (сейчас они все заполнены).
    • Кофрие – центральный защитник, но может сыграть справа в обороне.
    • Он провел 5 матчей в нынешнем чемпионате Бельгии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 10:16
    Комментарии10
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      Рейтинг: +9802

      NewLife 29 минут назад

      Не балабол, это видно, а как играет, скоро узнаем.
      Welkom ! Bienvenu !

      0
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      Рейтинг: +5451

      mamba9090909 36 минут назад

      Классное усиление для Спартака. (10 строчка РПЛ) Всё таки это великий Сент-Труден!!! (12 строчка Про Лиги)

      0
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      Рейтинг: +1350

      PassCSKA 52 минуты назад

      Это тот что вчера был Кауфризом?

      3
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      Рейтинг: +20427

      vladimir-7 59 минут назад

      Вот и привезли замену Жиго.

      0
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      Рейтинг: +8855

      ivany4 1 час назад

      Посмотрим во что выльется это приобретение.

      0
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      Рейтинг: +737

      Artemka444 1 час назад

      Это великий трансфер
      Точечное Усилинение

      2
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      Рейтинг: +3393

      АртурZaСМ 1 час назад

      Видимо решили, что чем раньше попадём в ФНЛ тем лучше. Буду очень рад, если ошибусь на его счёт...

      0
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      Рейтинг: +4736

      Из Твери Леха 1 час назад

      Не надоело кутепову терпилой быть? уж который сезон все лавку полирует да волосы лаком заливает.

      1
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      Рейтинг: +24644

      silver29 1 час назад

      Посмотрим, единственное, что на сегодня положительного это его молодость и внушительный рост, для центрального защитника это плюс, в остальном статистика у него не ахти. 60 голевых ошибок за 4 последних сезона. Цена вопроса его стоимости на рынке 850 тыс евро, а Спартак, несмотря на год до окончания контракта Максимилиано, заплатит 3 млн .Последний клуб Кофрие Сент-Труйден-команда, из нижней части турнирной таблицы Чемпионата Бельгии.

      Повредил ногу газонокосилкой.

      В общем, со всех сторон фантастический трансфер и настоящий подарок на столетие всем болельщикам клуба (((

      1
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      Рейтинг: +7250

      Сильвербой 1 час назад

      Сомневаюсь что нынешний Спартак способен приобрести что-то действительно полезное и качественное!

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