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    ESPN: Холанд, Левандовски и Ришарлисон – кандидаты «ПСЖ» для замены Мбаппе

    «ПСЖ» в случае ухода Килиана Мбаппе собирается подписать нового форварда до конца лета.

    По информации ESPN, в шорт-лист парижан входят Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Роберт Левандовски из «Баварии» и Ришарлисон из «Эвертона».

    Руководство французского клуба уже общалось с агентами всех перечисленных футболистов.

    «ПСЖ» готов заплатить за Холанда 200 миллионов евро, а за Ришарлисона – 100 миллионов. Трансфер Левандовски маловероятен из-за позиции «Баварии».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 12:41
    Комментарии4
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      Рейтинг: +889

      Alex Y 1 час назад

      Левандовски тоже в Реал в следующем сезоне собирался, хотя может и остаться в Баварии чемпионства собирать)), хороший стабильный топовый клуб) и с Польшей рядом очень удобно)

      0
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      Рейтинг: +12678

      Cules2013 2 часа назад

      Пусть берут за сотку Рэшфорда)))

      0
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      Рейтинг: +11134

      DeStar 2 часа назад

      сотку за ришарлисона?)))

      1
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      Рейтинг: +2853

      Dgad > DeStar 1 час назад

      Бред)

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