ESPN: Холанд, Левандовски и Ришарлисон – кандидаты «ПСЖ» для замены Мбаппе

«ПСЖ» в случае ухода Килиана Мбаппе собирается подписать нового форварда до конца лета.

По информации ESPN, в шорт-лист парижан входят Эрлинг Холанд из дортмундской «Боруссии», Роберт Левандовски из «Баварии» и Ришарлисон из «Эвертона».

Руководство французского клуба уже общалось с агентами всех перечисленных футболистов.

«ПСЖ» готов заплатить за Холанда 200 миллионов евро, а за Ришарлисона – 100 миллионов. Трансфер Левандовски маловероятен из-за позиции «Баварии».