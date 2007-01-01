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    Гилерме: «Я даже не думал отказываться от сборной. Готов быть первым номером»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к вызову в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

    «Я не говорил, что не хочу больше играть за сборную. В момент моего летнего интервью я считал, что вероятность моего возвращения в сборную крайне мала.

    Но я даже не думал отказываться от сборной. Я всегда готов за нее играть. Я готов быть первым номером, но я счастлив быть просто в заявке сборной», – сказал натурализованный бразилец.

    • Гилерме не вызывался в сборную с ноября 2020 года.
    • На счету голкипера 17 пропущенных голов в 16 матчах.
    • В сентябре россияне сыграют с Хорватией, Кипром и Мальтой.

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 10:52
    Комментарии5
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      Рейтинг: +12695

      paracetamol 17 минут назад

      Готов быть первым номером? А готовы ли к этому сборная и большинство из нас?

      0
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      Рейтинг: +8894

      Cleaner 27 минут назад

      А Сафонов вчера в игре с Рубином ВЫРУЧАЛ и НЕ ОДИН раз. Но его НЕТ в сборной!!! Валера, КАК ТАК???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +8894

      Cleaner 30 минут назад

      Гилерме, что ты вчера делал в воротах, когда Динамо гол забило? НИЧЕГО. Смотрел, как мячик в твои ворота залетает. Даже не дернулся. И таких моментов в игре с Динамо было множество? ЗАЧЕМ сборной ТАКОЙ вратарь???

      2
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      Рейтинг: +11724

      ilichkadr 31 минуту назад

      Гиля, ты то может и готов, но Карпин против. Слабоват на "коробочку" однако...........
      P.S. Видимо когда натурализовывали , что-то упустили (с).

      0
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      Рейтинг: +7393

      playsh 38 минут назад

      Иже какой - прямо заяц во хмелю.

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