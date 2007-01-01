Гилерме: «Я даже не думал отказываться от сборной. Готов быть первым номером»

Вратарь «Локомотива» Гилерме рассказал о своем отношении к вызову в сборную России для подготовки к сентябрьским матчам отбора ЧМ-2022.

«Я не говорил, что не хочу больше играть за сборную. В момент моего летнего интервью я считал, что вероятность моего возвращения в сборную крайне мала.

Но я даже не думал отказываться от сборной. Я всегда готов за нее играть. Я готов быть первым номером, но я счастлив быть просто в заявке сборной», – сказал натурализованный бразилец.