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    Смолов забил 6 голов в 6 матчах РПЛ и лидирует в гонке бомбардиров

    В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». В первом тайме счет открыл форвард гостей Федор Смолов.

    Это его шестой гол в сезоне. Смолов единолично лидирует в бомбардирской гонке.

    Смолов забил в трех матчах РПЛ подряд впервые с марта 2018 года.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ Арене».
    • «Локомотив» в случае победы поднимется на 2-е место.
    • «Динамо», если уступит, опустится на 4-ю строчку.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1175

      Muboraksho 1 час назад

      Дастоень всякой похвали. Дай бог что бы прицел не сбился в играх за сборной. Молодцом!!!!

      1
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      Рейтинг: +1175

      Muboraksho > MaxRnD 1 час назад

      Извини. Русский язык не мой родной язык. Удалят или не удалят на Ваше рассмотрение.

      1
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      ...
      Рейтинг: +46369

      MaxRnD > Muboraksho 1 час назад

      Я имел ввиду, что ты мог в течение 5 минут исправить свой комментарий, а я бы свой коммент и так удалил бы

      0
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      Рейтинг: +46369

      MaxRnD 1 час назад

      Федя за ум взялся

      2
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      Рейтинг: +882

      Alex Y 1 час назад

      Хорошо , что сейчас забивная серия перед важными играми сборной)

      2
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