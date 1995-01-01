Смолов забил 6 голов в 6 матчах РПЛ и лидирует в гонке бомбардиров

В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». В первом тайме счет открыл форвард гостей Федор Смолов.

Это его шестой гол в сезоне. Смолов единолично лидирует в бомбардирской гонке.

Смолов забил в трех матчах РПЛ подряд впервые с марта 2018 года.