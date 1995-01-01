Смолов забил 6 голов в 6 матчах РПЛ и лидирует в гонке бомбардиров

Дастоень всякой похвали. Дай бог что бы прицел не сбился в играх за сборной. Молодцом!!!!
В эти минуты проходит матч шестого тура РПЛ между «Динамо» и «Локомотивом». В первом тайме счет открыл форвард гостей Федор Смолов.
Это его шестой гол в сезоне. Смолов единолично лидирует в бомбардирской гонке.
Смолов забил в трех матчах РПЛ подряд впервые с марта 2018 года.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи на «ВТБ Арене».
- «Локомотив» в случае победы поднимется на 2-е место.
- «Динамо», если уступит, опустится на 4-ю строчку.