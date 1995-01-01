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    «Чемпионат»: Влашич отказался выходить в старте ЦСКА на матч с «Зенитом» из-за интереса «Вест Хэма»

    Стала известна причина отсутствия полузащитника Николы Влашича в основном составе ЦСКА на игру шестого тура РПЛ против «Зенита».

    По информации «Чемпионата», хорват сообщил о неготовности выйти в старте из-за интереса к нему со стороны «Вест Хэма».

    Английский клуб пока не делал официальных предложений о трансфере игрока.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии12
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      Рейтинг: +271

      Sancho010365 3 минуты назад

      Я был бы рад если бы этот хорват в эти минуты занёс 2 банки Зениту и с высоко поднятой головой уехал в Англию. А мы бы гадали какое место займём в группе ЛЧ. Тут и дурню понятно ЧЕТВЁРТОЕ.

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      Рейтинг: +271

      Sancho010365 18 минут назад

      Только не обзываться, среди хорватов нет плохих футболистов, факт! Пусть идёт в Англию, успехов. Ну пожелайте хорошего. Главное достойную замену найти, последнее время в ЦСКА всё в песок. Я тоже переживаю за Березуцкого, да удачи ему!

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      Рейтинг: +2367

      Аид666 26 минут назад

      после перерыва вышел... желтуху залепили...

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      Рейтинг: +135

      Мортус 28 минут назад

      Парень наел такую ряшку, что скорее перйдёт в Макдональдс, чем в Хэм.

      2
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      Рейтинг: +1751

      Январь 59 28 минут назад

      Отказался выйти на поле... А это не нарушение условий контракта? Может отложить переговоры, а нарушителя до конца контракта отстранить от тренировок? А за одно и оштрафовать .

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      Рейтинг: +2527

      Derzkiy1 29 минут назад

      Тупая новость …. ЦСКА без цап играет, от обороны

      1
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      Рейтинг: +4416

      polt 30 минут назад

      Непрофессиональное поведение, ну соответственно и отношение к нему должно быть адекватным.

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      Рейтинг: +271

      Sancho010365 32 минуты назад

      Это очередной плохой урок для ЦСКА. Но команду я уважаю, положительные эмоции остались. Нужно побыстрее решить вопрос и забыть с переходом этого игрока.

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      Рейтинг: +21244

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Бардак!. Ввалить ему дисквалификацию года на два.

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      Рейтинг: +13260

      Dominator777 35 минут назад

      Это говно срочно в молодежку, а там посмотрим...Второй Хонда хитрожопый, блин....

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