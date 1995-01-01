«Чемпионат»: Влашич отказался выходить в старте ЦСКА на матч с «Зенитом» из-за интереса «Вест Хэма»

Я был бы рад если бы этот хорват в эти минуты занёс 2 банки Зениту и с высоко поднятой головой уехал в Англию. А мы бы гадали какое место займём в группе ЛЧ. Тут и дурню понятно ЧЕТВЁРТОЕ.
Стала известна причина отсутствия полузащитника Николы Влашича в основном составе ЦСКА на игру шестого тура РПЛ против «Зенита».
По информации «Чемпионата», хорват сообщил о неготовности выйти в старте из-за интереса к нему со стороны «Вест Хэма».
Английский клуб пока не делал официальных предложений о трансфере игрока.
- «Бомбардир» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» – ЦСКА.
- Сообщалось, что «Вест Хэм» готов заплатить за Влашича не более 23 миллионов евро.