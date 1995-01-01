«Чемпионат»: Влашич отказался выходить в старте ЦСКА на матч с «Зенитом» из-за интереса «Вест Хэма»

Стала известна причина отсутствия полузащитника Николы Влашича в основном составе ЦСКА на игру шестого тура РПЛ против «Зенита».

По информации «Чемпионата», хорват сообщил о неготовности выйти в старте из-за интереса к нему со стороны «Вест Хэма».

Английский клуб пока не делал официальных предложений о трансфере игрока.