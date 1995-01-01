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    Понсе, Соболев и Кутепов – в старте «Спартака». Воробьев, Попов и Юсупов выйдут у «Сочи»

    Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч 6-го тура РПЛ.

    «Спартак»: Максименко, Айртон, Кутепов, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе, Соболев.

    «Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барац, Родригао, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Воробьeв.

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    Источник: сайт РПЛ

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    Сегодня, 17:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1596

      Красногорск_Фан 1 минуту назад

      Час истины для Спартака. Выиграет ли, так сказать, столичный клуб с богатыми столетними традициями у дерзкого, перспективного провинциала. Куда инсталлируют судье свисток после матча. И т.д.

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