Понсе, Соболев и Кутепов – в старте «Спартака». Воробьев, Попов и Юсупов выйдут у «Сочи»

Час истины для Спартака. Выиграет ли, так сказать, столичный клуб с богатыми столетними традициями у дерзкого, перспективного провинциала. Куда инсталлируют судье свисток после матча. И т.д.
Стали известны стартовые составы «Спартака» и «Сочи» на матч 6-го тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Айртон, Кутепов, Жиго, Джикия, Зобнин, Умяров, Бакаев, Ларссон, Понсе, Соболев.
«Сочи»: Джанаев, Заика, Юрганов, Маргасов, Барац, Родригао, Юсупов, Цаллагов, Попов, Ангбан, Воробьeв.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи. Начало – в 18:30 мск.
- «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ. «Сочи» – 5-й.