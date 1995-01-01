The Times: Кейн потребовал от «Тоттенхэма» повышения зарплаты после отказа от ухода в «Манчестер Сити»

Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен добиться увеличения своего оклада, утверждает The Times.

По информации источника, 28-летний футболист требует повышения зарплаты на фоне отказа от трансфера в «Манчестер Сити».

Сейчас англичанин зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю, но он хочет 400 тысяч.