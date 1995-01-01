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    The Times: Кейн потребовал от «Тоттенхэма» повышения зарплаты после отказа от ухода в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен добиться увеличения своего оклада, утверждает The Times.

    По информации источника, 28-летний футболист требует повышения зарплаты на фоне отказа от трансфера в «Манчестер Сити».

    Сейчас англичанин зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю, но он хочет 400 тысяч.

    • В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
    • Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.

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    Источник: The Times

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    Сегодня, 10:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1343

      Maxi_7 2 часа назад

      Что-то там источник намудрил... не может игрок просить... повышения зарплаты... он либо переподписывает контракт на более длительный срок с повышением оклада, либо остается на этом же.. так как Кейн в Тоттенхэме только на этот сезон как я понял, продлевать он его не будет...

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