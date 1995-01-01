The Times: Кейн потребовал от «Тоттенхэма» повышения зарплаты после отказа от ухода в «Манчестер Сити»

Что-то там источник намудрил... не может игрок просить... повышения зарплаты... он либо переподписывает контракт на более длительный срок с повышением оклада, либо остается на этом же.. так как Кейн в Тоттенхэме только на этот сезон как я понял, продлевать он его не будет...
Нападающий «Тоттенхэма» Гарри Кейн намерен добиться увеличения своего оклада, утверждает The Times.
По информации источника, 28-летний футболист требует повышения зарплаты на фоне отказа от трансфера в «Манчестер Сити».
Сейчас англичанин зарабатывает 300 тысяч фунтов в неделю, но он хочет 400 тысяч.
- В прошлом сезоне Кейн забил 33 гола и сделал 17 ассистов в 49 матчах.
- Его контракт с «Тоттенхэмом» рассчитан до июня 2024 года.