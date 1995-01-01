Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, «Зенит» – в третьей корзине

Сегодня, 26 августа, «Зенит» узнает своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

Жеребьевка турнира пройдет в Стамбуле, начало – в 19:00 по московскому времени.

Единственный представитель РПЛ попал в третью корзину. С полным составом корзин можно ознакомиться здесь.