Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, «Зенит» – в третьей корзине

Ребята, какая разница в какой группе российские клубы, если результат один и тот же)))))))))))))
Сегодня, 26 августа, «Зенит» узнает своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.
Жеребьевка турнира пройдет в Стамбуле, начало – в 19:00 по московскому времени.
Единственный представитель РПЛ попал в третью корзину. С полным составом корзин можно ознакомиться здесь.
- Специальными гостями жеребьевки станут Бранислав Иванович и Майкл Эссьен.
- В ходе церемонии будут объявлены обладатели индивидуальных наград от УЕФА.