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    Сегодня состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов, «Зенит» – в третьей корзине

    Сегодня, 26 августа, «Зенит» узнает своих соперников по групповому этапу Лиги чемпионов.

    Жеребьевка турнира пройдет в Стамбуле, начало – в 19:00 по московскому времени.

    Единственный представитель РПЛ попал в третью корзину. С полным составом корзин можно ознакомиться здесь.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии6
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      Рейтинг: +459

      Aleksey! 14 минут назад

      Ребята, какая разница в какой группе российские клубы, если результат один и тот же)))))))))))))

      2
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      Рейтинг: +24758

      Боцман59rus 16 минут назад

      В последние годы, Зенит в мусорной корзине, там же и Спартак с Локо, но только в ЛЕ)))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +274

      semm 21 минуту назад

      как последние лет пять нашим командам везло по жребию, так в игре получался пиз..ец - может быть лучше попадать в группу смерти, что бы увидеть хорошую игру?

      1
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      Рейтинг: +858

      Alex Y 30 минут назад

      Шанс для Зенита выйти из группы)
      1. Вильярреал, Лилль, Спортинг
      2 Севилья
      3. Зенит
      4 Брюгге, Янг Бойз, Мальме, Вольфсбург, Шер

      0
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      Рейтинг: +6670

      Fusballer > Alex Y 18 минут назад

      Особенно Брюгге)

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      Рейтинг: +24758

      Боцман59rus > Fusballer 14 минут назад

      согласен.
      хоть писай в глаза, все божья роса)))

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