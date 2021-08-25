Джикия: «Ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги Европы.
— Команды из каких стран хотел бы увидеть среди соперников?
— Пока даже не смотрел, кто может нам достаться. Ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы. Нужно брать очки в игре с «Сочи»! Об остальном подумаем позже.
- «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.
- Джикия выступает за московский клуб с 2017 года.
- Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.
Джикия: «В «Спартаке» с тебя требуют вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах»
Источник: официальный сайт «Спартака»