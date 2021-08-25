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    Джикия: «Ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о предстоящей жеребьевке группового этапа Лиги Европы.

    — Команды из каких стран хотел бы увидеть среди соперников?

    — Пока даже не смотрел, кто может нам достаться. Ситуация в чемпионате не позволяет фантазировать на тему Лиги Европы. Нужно брать очки в игре с «Сочи»! Об остальном подумаем позже.

    • «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.
    • Джикия выступает за московский клуб с 2017 года.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 18:28
    Комментарии5
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      Рейтинг: +855

      Alex Y 44 минуты назад

      Как бы намекает на плохое выступление в ЛЕ )

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      Рейтинг: +8786

      Cleaner 1 час назад

      А что тут фантазировать то? Слив всех игр и обновление лигочемпионского рекорда вас в Лиге Европы ждет!

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      Рейтинг: +20350

      vladimir-7 2 часа назад

      Брать очки с Сочи, а они их не отдадут.

      0
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      Рейтинг: +8786

      Cleaner > vladimir-7 1 час назад

      Сочи очки только своему боссу Зениту без борьбы и с радостью отдает...)

      0
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      Рейтинг: +20350

      vladimir-7 > Cleaner 1 час назад

      Имеют право своим отдать, не чужим же, да ещё таким.

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