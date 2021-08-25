Джикия: «В «Спартаке» с тебя требуют вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о внешнем давлении на футболистов столичного клуба.

— Помимо чисто футбольных факторов, «Спартаку», как всегда, достается больше внимания со стороны, с которым не всем легко справляться. Ты как капитан помогаешь ребятам правильно к этому относиться?

— Конечно, иногда приходится объяснять некоторым игрокам, что есть не только футбольное поле, но и правила поведения за его пределами. В «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах.

Я здесь уже давно. Можно сказать, пошел шестой сезон. И прекрасно понимаю уровень ответственности и давления, которое всегда было, есть и будет. Это касается и игроков, и всех остальных, кто имеет отношение к клубу.

— О чем ты говорил с фанатами, когда подошел к их трибуне за воротами после матча с «Уралом»?

— В спокойном тоне обсудили несколько моментов. Получился конструктивный, деловой разговор.

«Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.

Джикия выступает за московский клуб с 2017 года.

Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Джикия – о неудачах «Спартака»: «Где-то не везло, где-то проиграли по делу. Отвечать за результат должны футболисты»