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    Джикия: «В «Спартаке» с тебя требуют вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о внешнем давлении на футболистов столичного клуба.

    — Помимо чисто футбольных факторов, «Спартаку», как всегда, достается больше внимания со стороны, с которым не всем легко справляться. Ты как капитан помогаешь ребятам правильно к этому относиться?

    — Конечно, иногда приходится объяснять некоторым игрокам, что есть не только футбольное поле, но и правила поведения за его пределами. В «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах.

    Я здесь уже давно. Можно сказать, пошел шестой сезон. И прекрасно понимаю уровень ответственности и давления, которое всегда было, есть и будет. Это касается и игроков, и всех остальных, кто имеет отношение к клубу.

    — О чем ты говорил с фанатами, когда подошел к их трибуне за воротами после матча с «Уралом»?

    — В спокойном тоне обсудили несколько моментов. Получился конструктивный, деловой разговор.

    • «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.
    • Джикия выступает за московский клуб с 2017 года.
    • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

    Джикия – о неудачах «Спартака»: «Где-то не везло, где-то проиграли по делу. Отвечать за результат должны футболисты»

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +10

      a.veselov 1 минуту назад

      Гоpячиe сучки неподалеку от тебя xoтят жapкoго сeкcа, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa

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      Рейтинг: +24752

      Боцман59rus 17 минут назад

      _ сколько там ударов в створ Бенфики у Спартака, не подскажешь?

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      Рейтинг: +14065

      Garrincha58 31 минуту назад

      а в других командах значит можно что хочешь то и делать да и от куда этому тжигиту знать как там в др. командах, если он кроме Амкара нигде не побывал

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