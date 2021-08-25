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  • Джикия: «В «Спартаке» с тебя требуют вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах»

Джикия: «В «Спартаке» с тебя требуют вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах»

25 августа 2021, 17:19
9

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о внешнем давлении на футболистов столичного клуба.

— Помимо чисто футбольных факторов, «Спартаку», как всегда, достается больше внимания со стороны, с которым не всем легко справляться. Ты как капитан помогаешь ребятам правильно к этому относиться?

— Конечно, иногда приходится объяснять некоторым игрокам, что есть не только футбольное поле, но и правила поведения за его пределами. В «Спартаке» с тебя всегда будут требовать вдвое или даже втрое больше, чем в других клубах.

Я здесь уже давно. Можно сказать, пошел шестой сезон. И прекрасно понимаю уровень ответственности и давления, которое всегда было, есть и будет. Это касается и игроков, и всех остальных, кто имеет отношение к клубу.

— О чем ты говорил с фанатами, когда подошел к их трибуне за воротами после матча с «Уралом»?

— В спокойном тоне обсудили несколько моментов. Получился конструктивный, деловой разговор.

  • «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.
  • Джикия выступает за московский клуб с 2017 года.
  • Его контракт со «Спартаком» рассчитан до 2024 года.

Джикия – о неудачах «Спартака»: «Где-то не везло, где-то проиграли по делу. Отвечать за результат должны футболисты»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий
Комментарии (9)
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Garrincha58
1629901904
а в других командах значит можно что хочешь то и делать да и от куда этому тжигиту знать как там в др. командах, если он кроме Амкара нигде не побывал
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Боцман59rus
1629902739
_ сколько там ударов в створ Бенфики у Спартака, не подскажешь?
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a.veselov
1629903729
Гоpячиe сучки неподалеку от тебя xoтят жapкoго сeкcа, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя ----- http://bit.do/divaxa
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Иван Петров 1986
1629908903
Спрашивать то спрашивают да что толку. Играть то вы все равно не хотите, ну или не умеете.
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Plyash
1629909170
Оно и видно,как сильно требуют - прямо вся спина в поту и жопа в мыле,ну присесть некогда.
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Бухбух
1629909560
Но и запросы по ЗП в Спартаке в 2-3 раза выше, чем во многих клубах РПЛ.
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inzek
1629931416
Жора бесить начинает!
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Дядя Серёжа
1629941998
С меня на работе тоже дохрена требуют. Но в свои 63 пока меня некем заменить - делаю что захочу. Появится конкурент - вспомню молодость и заработаю как хотят. Так и у вас.
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