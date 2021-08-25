Джикия – о неудачах «Спартака»: «Где-то не везло, где-то проиграли по делу. Отвечать за результат должны футболисты»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах столичного клуба на старте сезона.

— В чем причина не самого удачного старта? Кто-то говорит, что всему виной сложное привыкание к новой тактике. Еще один фактор — позднее возвращение большой группы игроков, уезжавших в сборные.

— Можно много говорить о причинах, но в первую очередь отвечать за результат должны футболисты, которые выходят на поле. Где-то нам не везло в реализации, где-то по делу проиграли.

Увы, неудачные матчи — это тоже часть работы профессиональных футболистов. Главное — даже на фоне неудачи выкладываться на сто процентов на каждой тренировке, и тогда труд обязательно даст результат.