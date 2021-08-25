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    Джикия – о неудачах «Спартака»: «Где-то не везло, где-то проиграли по делу. Отвечать за результат должны футболисты»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия высказался о результатах столичного клуба на старте сезона.

    — В чем причина не самого удачного старта? Кто-то говорит, что всему виной сложное привыкание к новой тактике. Еще один фактор — позднее возвращение большой группы игроков, уезжавших в сборные.

    — Можно много говорить о причинах, но в первую очередь отвечать за результат должны футболисты, которые выходят на поле. Где-то нам не везло в реализации, где-то по делу проиграли.

    Увы, неудачные матчи — это тоже часть работы профессиональных футболистов. Главное — даже на фоне неудачи выкладываться на сто процентов на каждой тренировке, и тогда труд обязательно даст результат.

    • «Спартак» идет на 8-м месте в РПЛ.
    • Москвичи вылетели из ЛЧ от «Бенфики» и сыграют в группе Лиги Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 15:58
    Комментарии1
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      Рейтинг: +16548

      derrik2000 1 час назад

      Джикия научился с помощью корреспондента языком молоть не хуже нардепа! )))
      Скоро, видать, заберут и ИЗБЕРУТ.

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