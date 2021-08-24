Де Дзерби – о матче с «Монако»: «У них есть не только Головин, а еще много сильных футболистов»

Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий перед ответным матчем 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером». Он высказался про российского полузащитника Александра Головина.

– По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе «Монако» Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?

– У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартиньш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно.