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    Де Дзерби – о матче с «Монако»: «У них есть не только Головин, а еще много сильных футболистов»

    Главный тренер «Шахтера» Роберто Де Дзерби дал комментарий перед ответным матчем 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов с «Шахтером». Он высказался про российского полузащитника Александра Головина.

    – По итогам первого матча французские болельщики признали лучшим игроком в составе «Монако» Головина. Есть ли какой-то отдельный план по его нейтрализации? И кого еще вы выделили бы у соперника?

    – У «Монако» не только Головин, а еще много сильных футболистов. Например, Желсон Мартиньш, центральные полузащитники, левый защитник Кайо Энрике, центральные защитники, нападающие Фолланд и Бен-Йеддер. Команда в целом сильна. Мы должны думать, что у нас один матч завтра. Играть, владеть мячом, конечно же, атаковать и забивать. Все это для нас очень важно.

    • Матч «Шахтер» – «Монако» пройдет 25 августа. Начало – в 22:00 мск.
    • В первой игре украинская команда победила со счетом 1:0.

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    Источник: сайт «Шахтера»

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