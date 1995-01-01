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    Агент Антона Миранчука подтвердил переговоры с «Зенитом» и ЦСКА

    Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал комментарии по поводу будущего своего клиента.

    Представитель футболиста подтвердил интерес со стороны ЦСКА и «Зенита».

    – Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?

    – Я не могу точно сказать, я не знаю.

    – Разговоры есть?

    – Да, есть.

    – В России? Или в Европе?

    – Да, в России.

    – ЦСКА и «Зенит»?

    – Да.

    – Какова вероятность, что это к чему-то приведет?

    – Прогнозов строить не могу.

    Агент Миранчука: «У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет иуда»

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 10:59
    Комментарии15
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      Рейтинг: +2509

      Derzkiy1 23 минуты назад

      Лимит если уберут щас, в Химки поедет )))

      0
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      Рейтинг: +16256

      JTherry 31 минуту назад

      а тут у РФС созрела идея отказаться от лимита на легионеров в РПЛ со следующего года...)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +930

      Frankfurt Am Main 45 минут назад

      Вот и закончилась европа

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +133

      Soccerdealer63 > Frankfurt Am Main 35 минут назад

      ?????????
      ...а... она БЫЛА?))+

      0
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      Рейтинг: +6611

      Fusballer > Soccerdealer63 6 минут назад

      Ну, Миранчук как бы в Европе, и как бы нет.

      0
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      Рейтинг: +540

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Не дорос до Зенита. Гыгыгы

      0
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      Рейтинг: +1591

      Красногорск_Фан 1 час назад

      К Брату -2 в Аталанту. Лавка там отличная, зарплата приличная. А у нас любовь Локо - собственные выпускники Миранчуки необратимо закончилась.

      0
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      Рейтинг: +12584

      paracetamol 1 час назад

      В ЗЕНИТ ЕГО НЕ НАДО. вСЕ РАВНО, ЧТО НЕ.ГРА КУПИТЬ!

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      Рейтинг: +7417

      "supermax" > paracetamol 55 минут назад

      фу расист

      1
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      Рейтинг: +8707

      Cleaner 1 час назад

      То жаловался, что у Антона нераскрытое врачами заболевание, которое с января месяца не позволяет Миранчуку играть в футбол. А теперь БОЛЬНОГО игрока кому то впарить собирается! С мозгами у агента большие проблемы...(

      3
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      Рейтинг: +3390

      mdu86 > Cleaner 35 минут назад

      Как раз наоброт! У этой падлы (агента) с мозгами всё в порядке. Объявил всем специально, что у Антона травма, таким образом хочет сбить ценник на него...

      0
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      Рейтинг: +8707

      Cleaner > mdu86 14 минут назад

      Поясните свою логику. Она не очевидна.

      0
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      Рейтинг: +20289

      vladimir-7 1 час назад

      Может быть идет тайные переговоры об обмене Миранчука и Марадишвили, но это нелепый ход со стороны ЦСКА.

      5
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      Рейтинг: +4756

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      С учётом возможной отмены лимита в Зените ему делать нечего

      2
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      Рейтинг: +20289

      vladimir-7 > Ганнибал Лектор 2 часа назад

      В ЦСКА ему тоже делать нечего, даже если продадут Влашича.

      4
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