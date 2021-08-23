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  • Агент Антона Миранчука подтвердил переговоры с «Зенитом» и ЦСКА

Агент Антона Миранчука подтвердил переговоры с «Зенитом» и ЦСКА

23 августа 2021, 10:59
14

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал комментарии по поводу будущего своего клиента.

Представитель футболиста подтвердил интерес со стороны ЦСКА и «Зенита».

– Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?

– Я не могу точно сказать, я не знаю.

– Разговоры есть?

– Да, есть.

– В России? Или в Европе?

– Да, в России.

– ЦСКА и «Зенит»?

– Да.

– Какова вероятность, что это к чему-то приведет?

– Прогнозов строить не могу.

Агент Миранчука: «У Антона проблемы с января, но медштаб «Локо» возглавляет иуда»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Миранчук Антон
Комментарии (14)
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Ганнибал Лектор
1629706431
С учётом возможной отмены лимита в Зените ему делать нечего
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vladimir-7
1629707081
Может быть идет тайные переговоры об обмене Миранчука и Марадишвили, но это нелепый ход со стороны ЦСКА.
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paracetamol
1629708555
В ЗЕНИТ ЕГО НЕ НАДО. вСЕ РАВНО, ЧТО НЕ.ГРА КУПИТЬ!
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Красногорск_Фан
1629709567
К Брату -2 в Аталанту. Лавка там отличная, зарплата приличная. А у нас любовь Локо - собственные выпускники Миранчуки необратимо закончилась.
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Frankfurt Am Main
1629711339
Вот и закончилась европа
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JTherry
1629712189
а тут у РФС созрела идея отказаться от лимита на легионеров в РПЛ со следующего года...)
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Derzkiy1
1629712671
Лимит если уберут щас, в Химки поедет )))
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vladimir-7
1629718514
Локомотив не знает кому продать Антона Миранчука, решил через его агента попробовать, прямо начать с Зенита и ЦСКА, руководство которых, находится сейчас в обмороке от таких заявлений.
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