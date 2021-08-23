Агент Антона Миранчука подтвердил переговоры с «Зенитом» и ЦСКА

Вадим Шпинев, агент полузащитника «Локомотива» Антона Миранчука, дал комментарии по поводу будущего своего клиента.

Представитель футболиста подтвердил интерес со стороны ЦСКА и «Зенита».

– Вы можете сказать точно, что Антон остается в «Локомотиве» в это трансферное окно?

– Я не могу точно сказать, я не знаю.

– Разговоры есть?

– Да, есть.

– В России? Или в Европе?

– Да, в России.

– ЦСКА и «Зенит»?

– Да.

– Какова вероятность, что это к чему-то приведет?

– Прогнозов строить не могу.

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