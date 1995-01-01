Карпин – об игре Смолова после дубля в ворота «Краснодара»: «Нормально»

Валера перехваливать не хочет,пусть кандидаты стараются.И ещё бы я внимание обратил на Глушакова,игра у него сегодня очень приличная.
Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру нападающего «Локомотива» Федора Смолова в матче пятого тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).
«Как мне игра Смолова? Нормально», – сказал Карпин.
- Смолов забил оба мяча в ворота «Краснодара».
- 31-летний форвард лидирует в списке бомбардиров РПЛ (5 голов в 5 играх).
- Его вызвали на сентябрьские матчи сборной в отборе ЧМ-2022.