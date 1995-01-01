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    Карпин – об игре Смолова после дубля в ворота «Краснодара»: «Нормально»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру нападающего «Локомотива» Федора Смолова в матче пятого тура РПЛ против «Краснодара» (2:1).

    «Как мне игра Смолова? Нормально», – сказал Карпин.

    • Смолов забил оба мяча в ворота «Краснодара».
    • 31-летний форвард лидирует в списке бомбардиров РПЛ (5 голов в 5 играх).
    • Его вызвали на сентябрьские матчи сборной в отборе ЧМ-2022.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 09:21
    Комментарии2
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      Рейтинг: +7308

      playsh 15 минут назад

      Валера перехваливать не хочет,пусть кандидаты стараются.И ещё бы я внимание обратил на Глушакова,игра у него сегодня очень приличная.

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      Рейтинг: +24588

      silver29 1 час назад

      Да ладно, не надо скромничать, оба гола Смолов положил мастерски.

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