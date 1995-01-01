АПЛ. «Челси» обыграл «Арсенал» благодаря голу Лукаку в первом матче после возвращения

Лукаку, в отличии от Вернера, быстро нашёл своё место в боевых порядках синих...
«Челси» победил «Арсенал» (2:0) в матче 2-го тура АПЛ.
Победный мяч на 15-й минуте забил Ромелу Лукаку. Это его первый гол за «Челси» в первом матче после возвращения.
Бельгиец забил первый гол за «Челси» в 16-м матче за клуб. С момента дебюта Лукаку за лондонцев в августе 2011 года прошло девять лет и 360 дней.
«Арсенал» потерпел два поражения в двух стартовых турах АПЛ и ни разу не забил.
Англия. АПЛ. 2-й тур
Голы: 0:1 – Лукаку, 15; 0:2 – Джеймс, 35.