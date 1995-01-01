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    АПЛ. «Челси» обыграл «Арсенал» благодаря голу Лукаку в первом матче после возвращения

    «Челси» победил «Арсенал» (2:0) в матче 2-го тура АПЛ.

    Победный мяч на 15-й минуте забил Ромелу Лукаку. Это его первый гол за «Челси» в первом матче после возвращения.

    Бельгиец забил первый гол за «Челси» в 16-м матче за клуб. С момента дебюта Лукаку за лондонцев в августе 2011 года прошло девять лет и 360 дней.

    «Арсенал» потерпел два поражения в двух стартовых турах АПЛ и ни разу не забил.

    Англия. АПЛ. 2-й тур

    Арсенал – Челси – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лукаку, 15; 0:2 – Джеймс, 35.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 20:21
    Комментарии6
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      Рейтинг: +67340

      insider_retro 14 минут назад

      Лукаку, в отличии от Вернера, быстро нашёл своё место в боевых порядках синих...

      0
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      Рейтинг: +9514

      житель СПб 33 минуты назад

      Арсенал все слабее и слабее...

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      Рейтинг: +1754

      Радио1000шумеров 50 минут назад

      "Англия. АПЛ. 2-й тур
      Арсенал – Челси – 0:2 (0:2)
      Голы: 0:1 – Лукаку, 15.
      Календарь АПЛ"
      Эй, Бомбардир, а где второй гол Джеймса?

      0
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      Рейтинг: +9514

      житель СПб > Радио1000шумеров 33 минуты назад

      Они пишут только про победный гол. Гол Джеймса таким не был.

      1
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      Рейтинг: +827

      Alex Y 51 минуту назад

      Но тут понятно было с самого начала у Арсенала не было шансов

      3
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      Рейтинг: +451

      сутулая собака и лисы 54 минуты назад

      это будет 0 поинтов по следствию 3-х туров.
      весёлый сезон у Арсенала.

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