АПЛ. «Челси» обыграл «Арсенал» благодаря голу Лукаку в первом матче после возвращения

«Челси» победил «Арсенал» (2:0) в матче 2-го тура АПЛ.

Победный мяч на 15-й минуте забил Ромелу Лукаку. Это его первый гол за «Челси» в первом матче после возвращения.

Бельгиец забил первый гол за «Челси» в 16-м матче за клуб. С момента дебюта Лукаку за лондонцев в августе 2011 года прошло девять лет и 360 дней.

«Арсенал» потерпел два поражения в двух стартовых турах АПЛ и ни разу не забил.

Англия. АПЛ. 2-й тур

Арсенал – Челси – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лукаку, 15; 0:2 – Джеймс, 35.

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