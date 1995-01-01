Смолов в матче с «Краснодаром» забил своему бывшему клубу

Вот кого там защита держала в первой атаке???
А во второй где они были????
И это к Гончару вопрос, организация игры, если игрок гавно, то почему он на поле??? За былые заслуги?
В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». На седьмой минуте в результате контратаки счет открыл форвард москвичей Федор Смолов.
31-летний игрок выступал за «Краснодар» в 2015-2018 годах.
- «Локомотив» в случае победы поднимется на 3-е место.
- Для Смолова это 4-й гол в сезоне РПЛ.
- В текущем сезоне РПЛ игрок во всех матчах вышел в старте.