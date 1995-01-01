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    Смолов в матче с «Краснодаром» забил своему бывшему клубу

    В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». На седьмой минуте в результате контратаки счет открыл форвард москвичей Федор Смолов.

    31-летний игрок выступал за «Краснодар» в 2015-2018 годах.

    • «Локомотив» в случае победы поднимется на 3-е место.
    • Для Смолова это 4-й гол в сезоне РПЛ.
    • В текущем сезоне РПЛ игрок во всех матчах вышел в старте.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:15
    Комментарии6
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      Рейтинг: +50807

      portero 35 минут назад

      Вот кого там защита держала в первой атаке???
      А во второй где они были????
      И это к Гончару вопрос, организация игры, если игрок гавно, то почему он на поле??? За былые заслуги?

      0
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      Рейтинг: +534

      Denis SPb 44 минуты назад

      А Карпин - молодец! Дзюба вместо удара наступает на мяч и падает, а Смолов забивает два)
      Может закончится эра неприкасаемых в сборной? Вдруг что-то получится?
      Слабо верится, что без хорошей и долгой подготовки мгновенно можно что-то изменить. Главное, хороший коллектив собрать, без пассажиров... Эх, если это возможно...

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      Рейтинг: +863

      Mr Green 45 минут назад

      Федя молодец, но тут Николичу честь и хвала, перестроил команду так, что у него и Камано заиграл, и Рифат, и Федя. Результат приходит, потому что каждый на своём месте, отсюда и комфорт на поле. Сегодня Рыбчинский только выпадал

      2
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      Рейтинг: +82

      Шашлычник 1 час назад

      Смолов показал место Дзюбе-)) И Чер-Чуркабесов не брал Федю на Евро.
      Понимаете да, разницу между ним и Артемоном?А Николич очень хороший тренер. Пожалуй, лучший после Сёмина.

      0
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      Рейтинг: +1574

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Вызванный в сборную Смолов существенно отличается от не вызванного. Но половина заслуги и задумка - Жемалетдинова. Вот его действительно стоит похвалить.

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      Рейтинг: +21226

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Бывших клубов у него достаточно. Если и дальше так пойдёт - будет лучшим бомбардиром РПЛ.)

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