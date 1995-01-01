Смолов в матче с «Краснодаром» забил своему бывшему клубу

В эти минуты проходит матч пятого тура РПЛ между «Локомотивом» и «Краснодаром». На седьмой минуте в результате контратаки счет открыл форвард москвичей Федор Смолов.

31-летний игрок выступал за «Краснодар» в 2015-2018 годах.