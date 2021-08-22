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    «Русский гений». «Сельта» поздравила Мостового с днем рождения

    Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отмечает день рождения. Ему исполнилось 53 года.

    «Русскому гению исполняется 53 года! Поздравляем! С днем рождения!» – написал клуб из Виго.

    • Игрок выступал в Виго с 1996 по 2004 год.
    • Он провел за «Сельту» 250 игр.
    • С 1992 по 2004 год Мостовой привлекался в сборную России.

    «День рождения Царя». Ла Лига поздравила Мостового

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    Источник: твиттер «Сельты»

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    Сегодня, 13:11
    Комментарии1
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      Рейтинг: +20262

      vladimir-7 40 минут назад

      Мостовой: Все гении собрались в студии Матч ТВ и это конечно Я,
      Черданцев, Генич, Губерниев и ещё парочка гениев, не считая Тины
      Пи*деболидзе.

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