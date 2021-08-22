«Русский гений». «Сельта» поздравила Мостового с днем рождения

Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отмечает день рождения. Ему исполнилось 53 года.

«Русскому гению исполняется 53 года! Поздравляем! С днем рождения!» – написал клуб из Виго.

Игрок выступал в Виго с 1996 по 2004 год.

Он провел за «Сельту» 250 игр.

С 1992 по 2004 год Мостовой привлекался в сборную России.

O xenio ruso cumpre 53 anos! Parabéns, Mostovoi! ¡Felicidades! Happy Birthday! pic.twitter.com/wYZjYluEqJ — RC Celta (@RCCelta) August 22, 2021

«День рождения Царя». Ла Лига поздравила Мостового