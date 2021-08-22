«Русский гений». «Сельта» поздравила Мостового с днем рождения

Мостовой: Все гении собрались в студии Матч ТВ и это конечно Я,
Черданцев, Генич, Губерниев и ещё парочка гениев, не считая Тины
Пи*деболидзе.
Бывший полузащитник «Сельты» Александр Мостовой отмечает день рождения. Ему исполнилось 53 года.
«Русскому гению исполняется 53 года! Поздравляем! С днем рождения!» – написал клуб из Виго.
- Игрок выступал в Виго с 1996 по 2004 год.
- Он провел за «Сельту» 250 игр.
- С 1992 по 2004 год Мостовой привлекался в сборную России.
O xenio ruso cumpre 53 anos! Parabéns, Mostovoi! ¡Felicidades! Happy Birthday! pic.twitter.com/wYZjYluEqJ— RC Celta (@RCCelta) August 22, 2021
«День рождения Царя». Ла Лига поздравила Мостового
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