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    Ландаков из «Урала» – 21-й воспитанник «Чертаново» в РПЛ

    Вратарь «Урала» Дмитрий Ландаков дебютировал в РПЛ в матче пятого тура против «Динамо» (0:1). Его заявили на игру в связи с неготовностью других голкиперов.

    Ландаков стал 21-м воспитанником московской школы «Чертаново», сыгравшим в РПЛ.

    • 22-летний Ландаков был в «Чертаново» с 2010 по 2014 год.
    • До «Урала» вратарь состоял в системе «Локомотива».
    • «Чертаново» выступает сейчас в ФНЛ-2.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Чертаново»

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