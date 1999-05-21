Ландаков из «Урала» – 21-й воспитанник «Чертаново» в РПЛ

Вратарь «Урала» Дмитрий Ландаков дебютировал в РПЛ в матче пятого тура против «Динамо» (0:1). Его заявили на игру в связи с неготовностью других голкиперов.

Ландаков стал 21-м воспитанником московской школы «Чертаново», сыгравшим в РПЛ.

22-летний Ландаков был в «Чертаново» с 2010 по 2014 год.

До «Урала» вратарь состоял в системе «Локомотива».

«Чертаново» выступает сейчас в ФНЛ-2.