Ландаков из «Урала» – 21-й воспитанник «Чертаново» в РПЛ

Вратарь «Урала» Дмитрий Ландаков дебютировал в РПЛ в матче пятого тура против «Динамо» (0:1). Его заявили на игру в связи с неготовностью других голкиперов.
Ландаков стал 21-м воспитанником московской школы «Чертаново», сыгравшим в РПЛ.
- 22-летний Ландаков был в «Чертаново» с 2010 по 2014 год.
- До «Урала» вратарь состоял в системе «Локомотива».
- «Чертаново» выступает сейчас в ФНЛ-2.
Дмитрий Ландаков (21.05.1999), проведший в нашей школе пять лет (2010-2014), стал 21-м воспитанником @chertanovo в @premierliga!В дебютном матче на высшем уровне голкипер защищал ворота @FCURAL в матче с московским «Динамо» (0:1). Желаем удачи, Дима! pic.twitter.com/PG9K3itXEt— ФК «Чертаново» (@FCChertanovo) August 21, 2021