«Триколор, который вызывает гордость у каждого». «Ростов» поздравил россиян с днем флага

Если хоть немного покопаться в истории, то поздравлять-то особо не с чем
22 августа в России отмечается день флага. С видеопоздравлением выступила пресс-служба «Ростова».
«Триколор, который вызывает гордость у каждого из нас. С праздником!» – написали ростовчане.
- В 18:00 по Москве «Ростов» начнет матч 5-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
- «Ростов» в сезоне идет без побед, занимая предпоследнее место.
- День флага установлен в России в 1994 году.
Триколор, который вызывает гордость у каждого из насС праздником! pic.twitter.com/XeZNavNmLD— Football Club Rostov (@rostovfc) August 22, 2021