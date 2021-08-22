Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    Тест, который взбесит Роналду. Это исландский футболист, вулкан или река?
    3 Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?
    Тест: Россия в товарищеских матчах. Вы их помните?

    «Триколор, который вызывает гордость у каждого». «Ростов» поздравил россиян с днем флага

    22 августа в России отмечается день флага. С видеопоздравлением выступила пресс-служба «Ростова».

    «Триколор, который вызывает гордость у каждого из нас. С праздником!» – написали ростовчане.

    • В 18:00 по Москве «Ростов» начнет матч 5-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
    • «Ростов» в сезоне идет без побед, занимая предпоследнее место.
    • День флага установлен в России в 1994 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:45
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +46282

      MaxRnD 1 час назад

      Если хоть немного покопаться в истории, то поздравлять-то особо не с чем

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +101

      Vitaga 2 часа назад

      по идее это флаг армии Власова. флаг предателей. впрочем те кто его сделал символом нынешнего государства тоже предатели- предатели всего- присяги -идеалов-партбилета или комсомольского значка

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4206

      Yurok161 > Vitaga 51 минуту назад

      По твоей идее.Хоть погуглил бы немного.Этот флаг был еще когда твоего Власова не было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +626

      Сергей Свояк 2 часа назад

      Флаг торговли. Гордитесь дальше...

      2
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88718
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67319
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru