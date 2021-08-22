«Триколор, который вызывает гордость у каждого». «Ростов» поздравил россиян с днем флага

22 августа в России отмечается день флага. С видеопоздравлением выступила пресс-служба «Ростова».

«Триколор, который вызывает гордость у каждого из нас. С праздником!» – написали ростовчане.

В 18:00 по Москве «Ростов» начнет матч 5-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

«Ростов» в сезоне идет без побед, занимая предпоследнее место.

День флага установлен в России в 1994 году.