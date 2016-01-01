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    «Ростов» – о матче с «Нижним Новгородом»: «Время набрать три очка»

    Пресс-служба «Ростова» анонсировала матч против «Нижнего Новгорода» в рамках пятого тура РПЛ. Ростовчане настроены на победу.

    «Время набрать три очка», – написал клуб.

    • Игра начнется в 18:00 по Москве.
    • Это 1-й очный матч между соперниками.
    • «Ростов» в сезоне идет без побед, занимая предпоследнее место.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Ростова»

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    Сегодня, 09:57
    Комментарии2
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      Рейтинг: +790

      Чехов на Садовой 3 минуты назад

      Ничья , оно конечно неплохо было бы. Но надо выигрывать, надо , как ни крути. Палыч не пальцем деланный, время, хоть и немного, у него было, наверняка что-то наколдовал. Глаза у парней горят, злость накопилась. Да и у нижегородцев, в случае проигрыша, будет повод несколько дополнительных рюмашек намахнуть. Да под огурчик, да под воблу да пивасом заполировать , ух-ты !!! Не мешайте, так сказать, продолжению банкета, господа!

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      Рейтинг: +46282

      MaxRnD 1 час назад

      Сочи вчера ещё до матча с крыльями тоже приплюсовывал себе три очка. Учитывая, что НН далеко не мальчик для битья, то 1-1 в гостях будет для нынешнего Ростова нормальным исходом

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