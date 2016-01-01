«Ростов» – о матче с «Нижним Новгородом»: «Время набрать три очка»

Ничья , оно конечно неплохо было бы. Но надо выигрывать, надо , как ни крути. Палыч не пальцем деланный, время, хоть и немного, у него было, наверняка что-то наколдовал. Глаза у парней горят, злость накопилась. Да и у нижегородцев, в случае проигрыша, будет повод несколько дополнительных рюмашек намахнуть. Да под огурчик, да под воблу да пивасом заполировать , ух-ты !!! Не мешайте, так сказать, продолжению банкета, господа!
Пресс-служба «Ростова» анонсировала матч против «Нижнего Новгорода» в рамках пятого тура РПЛ. Ростовчане настроены на победу.
«Время набрать три очка», – написал клуб.
- Игра начнется в 18:00 по Москве.
- Это 1-й очный матч между соперниками.
- «Ростов» в сезоне идет без побед, занимая предпоследнее место.