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  • В Италии сообщили об отсутствии прогресса в переговорах ЦСКА и «Милана» по Влашичу

В Италии сообщили об отсутствии прогресса в переговорах ЦСКА и «Милана» по Влашичу

21 августа 2021, 14:00
3

«Милан» продолжает контактировать с ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника Николы Влашича.

По информации журналиста Даниэле Лонго, в переговорах между клубами нет никакого прогресса, однако итальянцы не собираются прекращать попытки подписать хавбека.

Стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. ЦСКА хочет 10 миллионов евро за аренду хорвата с опцией его выкупа за 20 миллионов. «Милан» столько платить не готов.

  • В новом сезоне Влашич провел 3 матча и сделал 1 ассист.
  • Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
  • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

Источник: Твиттер Даниэле Лонго

Миланский журналист Calciomercato. Аудитория в твиттере - более 43 тысяч подписчиков.

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А ЦСКА Милан Влашич Никола
Комментарии (3)
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Alex Y
1629543958
Пускай ЦСКА предложит 9,9 млн с правом выкупа 19,9 млн может согласятся)
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vladimir-7
1629548267
Денег нет, не заходи на рынок, тебе там делать нечего.
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Frankfurt Am Main
1629549419
Если играли в еврокубке можно было по выпендриваться, а так скупой потом получит фигу.
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