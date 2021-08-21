В Италии сообщили об отсутствии прогресса в переговорах ЦСКА и «Милана» по Влашичу

«Милан» продолжает контактировать с ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника Николы Влашича.
По информации журналиста Даниэле Лонго, в переговорах между клубами нет никакого прогресса, однако итальянцы не собираются прекращать попытки подписать хавбека.
Стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. ЦСКА хочет 10 миллионов евро за аренду хорвата с опцией его выкупа за 20 миллионов. «Милан» столько платить не готов.
- В новом сезоне Влашич провел 3 матча и сделал 1 ассист.
- Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
- Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.
Источник: Твиттер Даниэле Лонго
Миланский журналист Calciomercato. Аудитория в твиттере - более 43 тысяч подписчиков.