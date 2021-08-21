В Италии сообщили об отсутствии прогресса в переговорах ЦСКА и «Милана» по Влашичу

«Милан» продолжает контактировать с ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника Николы Влашича.

По информации журналиста Даниэле Лонго, в переговорах между клубами нет никакого прогресса, однако итальянцы не собираются прекращать попытки подписать хавбека.

Стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. ЦСКА хочет 10 миллионов евро за аренду хорвата с опцией его выкупа за 20 миллионов. «Милан» столько платить не готов.