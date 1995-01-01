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    В Италии сообщили об отсутствии прогресса в переговорах ЦСКА и «Милана» по Влашичу

    «Милан» продолжает контактировать с ЦСКА по поводу возможного трансфера полузащитника Николы Влашича.

    По информации журналиста Даниэле Лонго, в переговорах между клубами нет никакого прогресса, однако итальянцы не собираются прекращать попытки подписать хавбека.

    Стороны не могут договориться о финансовых условиях сделки. ЦСКА хочет 10 миллионов евро за аренду хорвата с опцией его выкупа за 20 миллионов. «Милан» столько платить не готов.

    • В новом сезоне Влашич провел 3 матча и сделал 1 ассист.
    • Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2024 года.
    • Рыночная стоимость игрока – 30 миллионов евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер Даниэле Лонго

    Миланский журналист Calciomercato. Аудитория в твиттере - более 43 тысяч подписчиков.

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +925

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Если играли в еврокубке можно было по выпендриваться, а так скупой потом получит фигу.

      0
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      Рейтинг: +20243

      vladimir-7 1 час назад

      Денег нет, не заходи на рынок, тебе там делать нечего.

      0
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      Рейтинг: +782

      Alex Y 3 часа назад

      Пускай ЦСКА предложит 9,9 млн с правом выкупа 19,9 млн может согласятся)

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