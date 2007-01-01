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    Сарвели – об интересе «Спартака» и «Локомотива»: «Думаю, это просто слухи»

    Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели ответил на вопросы о возможном переходе в топ-клуб РПЛ или команду из Европы.

    – Ходили разговоры, что тебя хотели видеть в своих рядах «Локомотив» и «Спартак».

    – До меня ничего не дошло такого, думаю, это просто слухи.

    – Ты молодой, перспективный игрок, нет желания уехать в Европу?

    – Я реалист, нужно играть – что будет, то и будет. Если поступит предложение, буду счастлив.

    Пока не знаю, какая у меня мечта, но было бы неплохо выиграть все трофеи в России.

    • В новом сезоне Сарвели забил 1 гол в 4 матчах.
    • Контракт хавбека с «Крыльями» рассчитан до июня 2023 года.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50729

      portero 4 часа назад

      СКА Хабаровск с 84 минуты забил три гола и выиграл 4:3 у Енисея, это гораздо интереснее.

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