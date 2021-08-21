Сарвели – об интересе «Спартака» и «Локомотива»: «Думаю, это просто слухи»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели ответил на вопросы о возможном переходе в топ-клуб РПЛ или команду из Европы.
– Ходили разговоры, что тебя хотели видеть в своих рядах «Локомотив» и «Спартак».
– До меня ничего не дошло такого, думаю, это просто слухи.
– Ты молодой, перспективный игрок, нет желания уехать в Европу?
– Я реалист, нужно играть – что будет, то и будет. Если поступит предложение, буду счастлив.
Пока не знаю, какая у меня мечта, но было бы неплохо выиграть все трофеи в России.
- В новом сезоне Сарвели забил 1 гол в 4 матчах.
- Контракт хавбека с «Крыльями» рассчитан до июня 2023 года.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Источник: «Матч ТВ»