Сарвели – об интересе «Спартака» и «Локомотива»: «Думаю, это просто слухи»

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Сарвели ответил на вопросы о возможном переходе в топ-клуб РПЛ или команду из Европы.

– Ходили разговоры, что тебя хотели видеть в своих рядах «Локомотив» и «Спартак».

– До меня ничего не дошло такого, думаю, это просто слухи.

– Ты молодой, перспективный игрок, нет желания уехать в Европу?

– Я реалист, нужно играть – что будет, то и будет. Если поступит предложение, буду счастлив.

Пока не знаю, какая у меня мечта, но было бы неплохо выиграть все трофеи в России.