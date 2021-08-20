Селихов приступил к работе с мячом. Месяц назад он сломал палец

Вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к работе с мячом, сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, 15 июля у 27-летнего россиянина был диагностирован сложный перелом пальца руки. Ожидалось, что он пропустит около трех месяцев.
- Селихов в прошлом сезоне провел 1 матч за «Спартак».
- Он вышел в старте столичного клуба в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
- Селихов сыграл за «Спартак» впервые за два года. До этого он не играл полтора года из-за операции на ахилле.
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Источник: инстаграм «Спартака»