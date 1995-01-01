Селихов приступил к работе с мячом. Месяц назад он сломал палец

Вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к работе с мячом, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, 15 июля у 27-летнего россиянина был диагностирован сложный перелом пальца руки. Ожидалось, что он пропустит около трех месяцев.