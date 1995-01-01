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    Селихов приступил к работе с мячом. Месяц назад он сломал палец

    Вратарь «Спартака» Александр Селихов приступил к работе с мячом, сообщает пресс-служба клуба.

    Напомним, 15 июля у 27-летнего россиянина был диагностирован сложный перелом пальца руки. Ожидалось, что он пропустит около трех месяцев.

    • Селихов в прошлом сезоне провел 1 матч за «Спартак».
    • Он вышел в старте столичного клуба в матче 28-го тура РПЛ против тульского «Арсенала».
    • Селихов сыграл за «Спартак» впервые за два года. До этого он не играл полтора года из-за операции на ахилле.

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    Источник: инстаграм «Спартака»

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    Сегодня, 11:44
    Комментарии2
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      Рейтинг: +29005

      oyabun 1 час назад

      Очень приятно слышать что вместо 3-х месяцев Саше для выздоровления понадобился всего 1. И для собственного настроя это огромный плюс и для здоровой конкуренции в команде. Хочу видеть Селихова в Спартаке вратарем №1 !

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      Рейтинг: +88665

      zigbert 2 часа назад

      Хочется верить что эта череда травм у него закончится. Вратарь то хороший. Здоровья Александр!

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