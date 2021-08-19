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  • Подписи Джикии и Селихова при трансфере из «Амкара» в «Спартак» могли подделать, а игроков – обмануть на 58 миллионов

Подписи Джикии и Селихова при трансфере из «Амкара» в «Спартак» могли подделать, а игроков – обмануть на 58 миллионов

19 августа 2021, 15:29
19

В процессе рассмотрения дела о банкротстве «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей Александра Селихова и Георгия Джикии, сообщает Properm.

Представитель агента Сергея Базанова сообщил, что из контракта футболистов исчез пункт соглашения об оплате при трансфере в «Спартак».

Столичный клуб заплатил «Амкару» за Селихова и Джикию 230 и 120 млн рублей. Из этих сумм футболисты должны были получить по 20% и 10% – 46 и 12 миллионов рублей соответственно. Пока нет подтверждения, что игроки получили деньги за трансфер.

При изучении материалов дела юристы заметили, что подписи футболистов отличаются от тех, которые стоят на других документах. Они не исключили проведения графологической экспертизы.

В случае подтверждения подделки подписей может быть возбуждено уголовное дело.

  • Селихов и Джикия перешли в «Спартак» из «Амкара» в 2017 году.

Источник: Properm
Россия. Премьер-лига Спартак Амкар-Пермь Джикия Георгий Селихов Александр
Комментарии (19)
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Fusballer
1629379272
Кто-то где-то стал богаче.
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vladimir-7
1629380433
58 млн. руб. очень хороший улов и главное не напрягаясь, а игроки даже не заметили этой мелочи, при этом, еле-еле сводили концы с концами.
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NewLife
1629386274
Заиграно, однако пусть вар проверит контракты.
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Garrincha58
1629386354
58 лямов это мелочи когда они банкротят клубы там сотни миллионов исчезают и как бы всё законно не придраться
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portero
1629389251
Игроки подтвердили обман, раз графологическую экспертизу собрались делать... иначе они могли сказать деньги получили, а подписи на коленке делали...
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Сильвербой
1629390688
Все-таки Спартак интересный клуб!
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alp
1629392503
так так так.... значит, самая "народная", самая "честная" самая "неподкупная" команда опять вляпалась в какаху... как же так? опять заговор!!!! ))
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Alex Y
1629394499
Как не стыдно
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житель СПб
1629438581
Вот как все быстро забывается! Я и забыл, что Джикия - из Амкара. Тогда все становится понятно, почему он "костолом". Этим вся команда Амкар отличалась (аналог Ньюкастла в АПЛ).
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житель СПб
1629438734
Да, тут внизу Спартак ругают в комментах - согласен, что совершенно преждевременно. И скорее всего, незаслуженно. При банкротстве начинаются всякие игры, скорее всего "хулиганили" именно в Амкаре. Надо разбираться.
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