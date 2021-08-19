Подписи Джикии и Селихова при трансфере из «Амкара» в «Спартак» могли подделать, а игроков – обмануть на 58 миллионов

В процессе рассмотрения дела о банкротстве «Амкара» могут возбудить уголовное дело о подделке подписей Александра Селихова и Георгия Джикии, сообщает Properm.

Представитель агента Сергея Базанова сообщил, что из контракта футболистов исчез пункт соглашения об оплате при трансфере в «Спартак».

Столичный клуб заплатил «Амкару» за Селихова и Джикию 230 и 120 млн рублей. Из этих сумм футболисты должны были получить по 20% и 10% – 46 и 12 миллионов рублей соответственно. Пока нет подтверждения, что игроки получили деньги за трансфер.

При изучении материалов дела юристы заметили, что подписи футболистов отличаются от тех, которые стоят на других документах. Они не исключили проведения графологической экспертизы.

В случае подтверждения подделки подписей может быть возбуждено уголовное дело.