Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд. Он побил свой рекорд

Уже дубль забил), побить рекорд Мюллера вполне сможет
«Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.
На 41-й мнуте отличился форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. Он забил за «Баварию» в 14-м матче, побив собственный рекорд.
Только Герд Мюллер имеет более продолжительную голевую серию в немецком футболе – 16 матчей с голами в сезоне-1969/70.
- Форвард выступает за «Баварию» с 2014 года.
- До этого он четыре сезона провел в дортмундской «Боруссии».
- Левандовски – 9-кратный чемпион Германии.