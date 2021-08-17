Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд. Он побил свой рекорд

«Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

На 41-й мнуте отличился форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. Он забил за «Баварию» в 14-м матче, побив собственный рекорд.

Только Герд Мюллер имеет более продолжительную голевую серию в немецком футболе – 16 матчей с голами в сезоне-1969/70.