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    Левандовски забил за «Баварию» в 14-м матче подряд. Он побил свой рекорд

    «Бавария» победила дортмундскую «Боруссию» (3:1) в матче за Суперкубок Германии.

    На 41-й мнуте отличился форвард мюнхенцев Роберт Левандовски. Он забил за «Баварию» в 14-м матче, побив собственный рекорд.

    Только Герд Мюллер имеет более продолжительную голевую серию в немецком футболе – 16 матчей с голами в сезоне-1969/70.

    • Форвард выступает за «Баварию» с 2014 года.
    • До этого он четыре сезона провел в дортмундской «Боруссии».
    • Левандовски – 9-кратный чемпион Германии.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Opta

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    17.08.2021 22:59
    Комментарии1
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      Рейтинг: +726

      Alex Y 2 часа назад

      Уже дубль забил), побить рекорд Мюллера вполне сможет

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